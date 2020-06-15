Corona virüs son durum: Vaka sayısı 8 milyonu aştı

Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya genelinde 8 milyondan fazla insana bulaştı. Salgın nedeniyle 435 binden fazla insan hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı de 4 milyon 112 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü yer ise ABD oldu. Çin'de başkent Pekin'de görülen vakalar nedeniyle 10 mahalle karantinaya alındı.

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ntv.com.tr 15.06.2020 - 11:18

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyonu aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 156 bine yükselirken can kaybı 117 bin 733'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 857 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 852 bin 785'e, can kaybı 42 bin 837'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 437 bin 512 olarak açıklandı.

RUSYA'DA CAN KAYBI 7 BİNİ AŞTI Corona virüs salgınıından geç etkilenen ülkelerden Rusya'da vaka sayısı 537 binin üzerine çıktı. Ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı da 7 bin 91'e yükseldi.

ÇİN'DE YENİDEN KARANTİNA



ÇİN’DE 49 YENİ VAKANIN 36’SI PEKİN’DE



Çin’de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39’unun Çin’den, 10’unun ise dışarıdan geldiği belirtildi. Vakalarının 36’sının ise başkent Pekin’den olduğu duyuruldu. Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370’i iyileşti ve toplamca 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi. Dünya yı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Hükümet, başkent Pekin’de 10 mahalleyi karantina altına aldığını duyurdu.ÇİN’DE 49 YENİ VAKANIN 36’SI PEKİN’DEÇin’de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39’unun Çin’den, 10’unun ise dışarıdan geldiği belirtildi. Vakalarının 36’sının ise başkent Pekin’den olduğu duyuruldu. Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370’i iyileşti ve toplamca 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

RUSYA'DA 530 BİN VAKA Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 528 bin 964’e çıktı.

MEKSİKA'DA 269 YENİ ÖLÜM Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi.



Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 612 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 43 bin 332'ye, vaka sayısı da 17 bin 110 artarak 867 bin 624'e yükseldi.



Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 178 bin 202 vaka ve 10 bin 694 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.