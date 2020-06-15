Corona virüs son durum: Vaka sayısı 8 milyonu aştı

ÇİN'DE YENİDEN KARANTİNA
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yı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Hükümet, başkent Pekin’de 10 mahalleyi karantina altına aldığını duyurdu.
ÇİN’DE 49 YENİ VAKANIN 36’SI PEKİN’DE
Çin’de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39’unun Çin’den, 10’unun ise dışarıdan geldiği belirtildi. Vakalarının 36’sının ise başkent Pekin’den olduğu duyuruldu. Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370’i iyileşti ve toplamca 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi.