Corona virüs son durum: Yeni Zelanda'da 25 gün sonra 2 yeni vaka

Corona virüs dünya genelinde 8 milyon 118 binden fazla insana bulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 450 bine yaklaşmış durumda. Covid-19'a karşı zafer ilan eden Yeni Zelanda'da 25 gün sonra 2 yeni vaka görüldü

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ntv.com.tr 16.06.2020 - 08:46

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde Aralık 2019'da başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Covid-19, 8 milyondan fazla insana bulaştı. 439 bin'den fazla insanın ise ölmesine neden oldu.

4 milyon 200 bin kişi hastalığı atlatsa da dünya genelinde halen milyonlarca corona virüs hastası var.

25 GÜN SONRA YENİ VAKA Corona virüse karşı zafer ilan eden Yeni Zelanda'da 25 gün sonra 2 yeni vaka görüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7 Haziran’da İngiltere’den Yeni Zelanda'ya gelen aynı aileden 30'lu ve 40'lı yaşlarda 2 yolcuda Covid-19 tespit edildi. Bakanlık söz konusu kişilerin temas ettikleri insanların da karantinaya alındığını duyurdu. Yeni Zelanda’da Covid-19 tespit edilen 1506 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22'si hayatını kaybetmişti. Mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde 2 kez Covid-19 testi uygulanıyor.

MEKSİKA'dA 439 YENİ CAN KAYBI Meksika'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 17 bin 580'e vaka sayısı da 150 bin 264'e yükseldi.

EKVADOR Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde corona virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 929'a, vaka sayısı ise 571 artışla 47 bin 322'ye ulaştı.

KOLOMBİYA Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 1726 oldu.



Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 124 artarak 53 bin 63'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 952'ye yükseldi.

PERU'DA 172 KİŞİ DAHA ÖLDÜ Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 860'a yükseldi.



Vaka sayısının 3 bin 256 artarak 232 bin 992'ye çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 119 bin 409 oldu.

KANADA'DA VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki gün önce 99 bin 528 olan Covid-19 vaka sayısı, son 48 saatte 863 artarak 100 bin 391’e yükseldi.



Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da son 48 saatte 57 artarak 8 bin 220’ye çıktı.