Corona virüs son durum: Yeni Zelanda'da 25 gün sonra yeni vaka

ntv.com.tr 16.06.2020 - 08:02
Corona virüse karşı zafer ilan eden Yeni Zelanda'da 25 gün sonra 2 yeni vaka görüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7 Haziran’da İngiltere’den Yeni Zelanda'ya gelen aynı aileden 30'lu ve 40'lı yaşlarda 2 yolcuda Covid-19 tespit edildi.
Bakanlık söz konusu kişilerin temas ettikleri insanların da karantinaya alındığını duyurdu.
Yeni Zelanda’da Covid-19 tespit edilen 1506 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22'si hayatını kaybetmişti.
Mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde 2 kez Covid-19 testi uygulanıyor.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde corona virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 929'a, vaka sayısı ise 571 artışla 47 bin 322'ye ulaştı.