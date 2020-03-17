Corona virüs uyarısından bir gün sonra plajlara akın ettiler

Tüm dünyada yeni tip corona virüsü endişe yaratmaya devam ederken, 234 vakanın bulunduğu Güney Amerika ülkesi Brezilya'da plajlardaki kalabalık görüntüler dikkat çekti. Ülkedeki Ipanema, Copacabana, Lebnon ve daha birçok ünlü plajda halk toplanmama uyarısına kulak asmayarak deniz ve güneşin keyni çıkardı. Öte yandan, 79 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de Donald Trump'ın uyarılarına rağmen plajların yine dolu olduğu görüldü.

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ntv.com.tr - Reuters 17.03.2020 - 13:08

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip Corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 182 bini aştı. Virüs kaynaklı ölümler ise 7 bini geçti.





Covid-19 nedeniyle ABD, İtalya, İspanya ve daha çok ülkede olağanüstü hal edildi, vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı.

Dünya da corona virüs salgını endişesi nedeniyle sıkı önlemler alınırken Güney Amerika ülkesi Brezilya'dan gelen görüntüler şaşırtıyor.

BREZİLYALILAR CORONA VİRÜSE RAĞMEN PLAJLARDA 209, 3 milyonluk nüfusa sahip Brezilya'da şu ana kadar 234 vaka bildirildi. Ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle ölüm kaydedilmedi. Ancak, hükümet iki önce ülkede virüsün yayılmasına önlem almak amacıyla vatandaşları kalabalıklardan kaçınması konusunda uyarmıştı.

Uyarının yapılmasının bir gün ardından halk Brezilya'nın dünyaca ünlü plajları Ipenama, Copacabana ve Lebnon'a akın etti.

Corona virüsün deniz ve güneş keyiflerini engellenmesine izin vermeyen Brezilyalılar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte eğlendi.

ABD, TRUMP'I DİNLEMEDİ Diğer taraftan, corona virüs nedeniyle Donald Trump'ın uyarılarına rağmen ABD'de plajlar yine doluydu. Florida'da Clearwater plajı salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olan sosyal izole uyarılarını dikkate almayan ziyaretçilerle doldu taştı.

Salgın nedeniyle ülkenin doğu kıyısındaki bazı plajlar kapalıyken, uyarılara rağmen birçok insan hala plajlara gelmeye devam etti. ABD’de bir televizyon kanalının bildirdiğine göre Clearwater yakınlarındaki Tampa plajları da geçtiğimiz hafta sonu açık ve oldukça kalabalıklardı.

Ancak ABD’de corona virüs konusunda Brezilya'dan çok daha kötü bir durumda. ABD'de 4 bin 500’den fazla teyit edilmiş vaka olurken, 79 kişi hayatını kaybetti.