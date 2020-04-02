Corona virüs vakasının tespit edilmediği 6 ülke

Corona virüs mücadelesinde vaka sayısı bir milyona yaklaşırken 47 bin de can aldı. Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs hakkında Google'da 'corona virüsün görülmediği ülkeler' şeklinde arama sayısı sıklaştı. İşte corona virüs vakasının tespit edilmediği ülkeler...
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ntv.com.tr 02.04.2020 - 10:08
Dünya genelinde corona virüs ile savaş devam ediyor...
Corona virüs ile mücadelede aşı bulma çabaları son hız devam ederken bazı ülkeler virüs vakalarını kontrol altına almak için sıkı önlemler alıyor.
Dünya'da şu an 6 yerde ise corona virüs vakası tespit edilmedi.
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