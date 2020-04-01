Corona virüs yasağına uymayanları kafese koydular

Nepal'de corona virüsle mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasına karar verildi. Ülkede güvenlik görevlileri yasağa uymayanları uzun çubuklarla toplayıp demirden kafeslere kilitledi.

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ntv.com.tr 01.04.2020 - 14:26

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını bütün dünyayı etkileyen bir pandemiye dönüştü.

Son verilere göre 870 binden fazla insan corona virüse yakalandı.



Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 43 bini aşmış durumda.

Salgının yayıldığı birçok ülkede insanlara evde kalmaları tavsiye ediyor. İtalya, Hindistan gibi bazı ülkelerde sokağa çıkma yasakları ilan etti.

Sokağa çıkma yasağını tercih eden ülkelerden Nepal bu kurala uymayanları ilginç bir şekilde cezalandırıyor.

Güvenlik güçlerinin temasını engellemek isteyen yetkililer yasağa uymayanları uzun çubuklarla topluyor.

Daha sonra bu insanlar sokaklara kurulan demir kafeslerde tutululuyor.

Ülkede 25 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma yasağı uzatılmazsa 2 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Ülkede 23 Ocak tarihinden şimdiye kadar sadece beş corona vakasının tespit edildiği bildirildi.