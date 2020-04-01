Corona virüse karşı hangi ülke hangi ekonomik önlemi aldı?

Avrupa Birliği

27 üyesi olan Avrupa Birliği (AB), yaklaşık 37 milyar euro değerinde bir önlemler paketi açıklamış bulunuyor. Bu çerçevede, hastane, küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) ve piyasaları destekleyecek bir "Korona Mücadele Yatırım İnisiyatifi" kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca bu yıl 800 milyon euro değerinde olan AB Dayanışma Fonu'nun kapsamı da genişletilerek, fona kamu sağlığı krizi de dahil edildi. Bu çerçevede salgından en çok etkilenen üye devletler Brüksel'den yardım alabilecek.

Öte yandan AB bütçesinden 1 milyar euro, KOBİ'lere likidite sağlanması amacıyla bankalara yönlendirilecek. Avrupa Merkez Bankası da AB üyelerine daha fazla likidite sağlamak için 750 milyar euro değerinde tahvil alım programı olan "Pandemi Acil Satın Alma Programı"nı açıkladı.