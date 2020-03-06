Corona virüse karşı olağanüstü önlemler

ntv.com.tr - AFP 06.03.2020 - 17:15 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 17:17
Corona virüs tehlikesi sadece insanları değil hayvanlarını da tehdit ediyor.
Ölümcül virüsten korunmak isteyen ikili Şanghay'da görüntülendi,
Virüsün en çok tehdit içerdiği alanlardan birisi toplu taşıma alanları.
Çin'de metro durağında görüntülenen 4 kişi virüsten korunmak kafalarına kestikleri pet şişeleri geçirmiş,
Çin'in başkentinde hızla yayılan corona virüsüne karşı arabalara naylonlu virüs kalkanı örülmeye başlandı.
Bu yöntem ile şoför ve yolcu arasındaki hava yolunun kesildiği belirtiliyor.
Son olarak Çin'in Sincan eyaletinde sınır yetkilileri Altay'daki uzak bir bölgede yaşayanlara haber vermek için atlarla yolculuk yaptı.
Şinhua'da yer alan habere göre, Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların "karantina altına" alındığı duyuruldu. Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi.
Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, "karantina altına" alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi. İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Covid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
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