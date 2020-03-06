Corona virüse karşı olağanüstü önlemler

Çin'in Wuhan kentinde orataya çıkan corona virüsü (Covid-19) şu ana kadar 3 bin 300'ü aşkın kişinin ölümüne neden oldu, hastalıktan etkilenen kişi sayısı ise 100 bine yaklaştı. Hızla yayılan virüse karşı özellikle Asya ülkelerinde alınan önlemler dünya genelinde dikkat çekiyor. İşte ölümcül virüse alınan önlemlerden bazıları...

ntv.com.tr - AFP 06.03.2020 - 17:15 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 17:17

Bazı ülkelerde corona virüse karşı maske sıkıntı yaşarken bir kişi yaratıcı bir önlem almış durumda,
Metroda oldukça sıkı önlem alan yolculardan birisi,
Maskesi ve aldığı tedbirlerle dikkat çeken bir başka kişi,
Güney Kore'de 'Düğmelere basmak için kürdan kullanın'' yazan bir asansör,
Alınan önlemler kapsamında sıkı tedbir alanlardan birisi de Atlanta Havaalanı'nda görüntülendi,

Corona virüs tehlikesi sadece insanları değil hayvanlarını da tehdit ediyor.

Ölümcül virüsten korunmak isteyen ikili Şanghay'da görüntülendi,

Virüsün en çok tehdit içerdiği alanlardan birisi toplu taşıma alanları.

Çin'de metro durağında görüntülenen 4 kişi virüsten korunmak kafalarına kestikleri pet şişeleri geçirmiş,

6 kişinin hayatını kaybettiği Seattle'da halk yiyecekleri talan etmiş durumda,
Ünlü bir firma karantina durumuna karşı yiyecek stokluyor,
Corona virüs ülkelerdeki yiyecek içecek piyasasının yanı sıra tuvalet kağıdını da etkiliyor.
İsrail'de oy kullanmayı bekleyen vatandaşlar ise böyle görüntülendi,

ÇİN'DEKİ ARAÇLARA CORONA VİRÜS KALKANI

Corona virüsüne karşı Çin hükümeti sıkı önlemler almaya devam ediyor.

Çin'in başkentinde hızla yayılan corona virüsüne karşı arabalara naylonlu virüs kalkanı örülmeye başlandı. 

Bu yöntem ile şoför ve yolcu arasındaki hava yolunun kesildiği belirtiliyor. 

Son olarak Çin'in Sincan eyaletinde sınır yetkilileri Altay'daki uzak bir bölgede yaşayanlara haber vermek için atlarla yolculuk yaptı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Altay Bölgesi'nde yüzleri maskeli sınır yetkilerin yolculuk görüntüleri işte böyle yansıdı.
Çin'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte ediliyor.

Şinhua'da yer alan habere göre, Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların "karantina altına" alındığı duyuruldu.  Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi.

Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, "karantina altına" alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.  İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Covid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Corona virüsüne karşın alınan ilginç önlemlerden kareler...

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