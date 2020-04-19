Corona virüse önlem almayan tek ülkede Paskalya Bayramı'nda kiliseler doldu

Belarus’ta, Paskalya Bayramı dolayısıyla kiliselerde yapılan ayinlere yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen cemaat yoğun ilgi gösterdi.

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AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 19.04.2020 - 13:57

Başta başkent Minsk olmak üzere ülkede açık olan kiliselerde halk, sabaha kadar düzenlenen Paskalya ayinlerine katıldı.

Çoğunluğu maskesiz kiliseleri dolduran Ortodoks cemaat, gece sabaha kadar bir arada dua etti.

Minsk’teki Azize Elizabet Manastırı, Kutsal Ruh Katedrali gibi büyük kiliselerde ayinler, sabaha kadar televizyonlardan canlı yayınlandı.

Kiliselerde ayinler gün boyunca devam edecek.



Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup olanlar, Paskalya Bayramı'nı geçen hafta kutlayan Katolik mezhebinden farklı olarak bu hafta sonu kutluyor.





CUMHURBAŞKANI LUKAŞENKO, KİLİSELERİN KAPATILMASINA KARŞI ÇIKTI Paskalya törenlerine katılan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada, mevcut salgın dolayısıyla kiliselerin kapatılmaması gerektiğini belirtti.







Lukaşenko, “İnsanların kiliseye giden yolunu kapatmayı tasvip etmiyorum. Benim pozisyonumu biliyorsunuz, biz bu virüslerle her yıl mücadele ederek yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.







Belarus’ta Covid-19 vaka sayısı 4 bin 779’a, ölü sayısı ise 45’e çıkmıştı.