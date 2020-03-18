Corona virüsle gelen zorunluluk: Kişisel alan

Çin’de başlayan corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 160’dan fazla ülke ve bölgede salgının tespit edildiği bildirildi.

Covid-19 insan temasıyla yayılan bir virüs bu nedenle virüsün yayılmasını engellemek amacıyla insanlar başkalarıyla olan temaslarını minimuma indirmeye çalışıyor.

İtalya tüm ülkeyi karantina alırken dünyanın birçok yerinde sosyal etkinlikler durmuş durumda.

Gündelik hayatta birçok insanın muzdarip olduğu kişisel alan yokluğu corona virüs etkisiyle bir zorunluluk haline geldi.

Longman sözlüğünde kişisel alan, “Biriyle konuşurken ya da toplu taşıma kullanırken rahat hissetmek için başka insanlarla aranızda koyma ihtiyacı hissettiğiniz fiziksel mesafe” olarak tanımlanıyor.

İnsanlar artık marketlerde ya da otobüslerde aralarında belli bir mesafe kurarak bulunmayı tercih ediyor.

Corona virüs etkisiyle gelen bu zorunluluk salgın sonrası ne kadar devam eder bilinmez yine de şimdilik dünyanın farklı bölgelerinde insanların iç içe olmadığı fotoğrafları görmek mümkün.