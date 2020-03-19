Corona virüsle savaşta Güney Kore model mi?

MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve şu anda dünya çapında 220 bine yakın insanın hastalanmasına ve 9 binden fazla insanın ölümüne neden olan corona virüsle mücadelede her ülke kendine göre yöntemler kullanıyor. Çin virüsün ortaya çıkmasının ardından ilk şoku atlatıktan sonra olağanüstü önlemler aldı. Milyonluk şehirleri karantinaya aldı, seyahat etmeyi yasakladı. Bazı şehirlerde insanların evden çıkmasına dahi izin verilmedi.



Çin'in ardından ölümlerin en fazla görüldüğü İtalya ve İran da benzer yöntemler izlendi. İtalya ve İran tüm ülkeyi karantina altına almasına rağmen vaka ve ölüm oranlarını hala düşüremedi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, "Virüs henüz zirve yapmadı. Riskli temaslardan kaçınarak evde kalmaya devam etmeliyiz. Bu şekilde virüse karşı daha etkili mücadele edeceğiz" açıklaması yapmak zorunda kaldı. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, halkın sokağa çıkmaması için televizyonda yalvardı.



Dünya çapında corona virüs vakalarının en fazla görüldüğü 8'ıncı ülke olan Güney Kore ise mücadele için çok farklı bir yöntem izledi. Güney Kore'de vaka sayısı 8 bin 500 olmasına rağmen, sadece 91 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam dünya genelinde corona virüs bağlantılı yaşamını yitirenlerin ortalamasının oldukça altında seyrediyor.

Peki 50 milyon nüfusa sahip Güney Kore 29 Şubat'ta günde 909 olan vaka sayısını 17 Mart'ta günde nasıl 74'e düşürdü. Uzmanlar bu işin sırrının şüphe duyulan herkesin teste tabi tutulmasından geçtiğini belirtiyor. Güney Kore şu ana kadar 270 bin kişiyi corona virüsü testine tabi tuttu. Her bir milyon kişiden 5 bin 200 kişiyi teste tabii tuttu.