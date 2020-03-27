Corona virüsle savaşta solunum cihazı neden önemli ve nasıl çalışıyor?

27.03.2020 - 14:43 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 15:10
MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr
Corona virüs (Covid-19) ile mücadele için dünya çapında 900 bin solunum cihazına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Bill de Blasio 15 bin solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Corona virüsün ağır vurduğu İtalya, İspanya ve İran gibi ülkelerde yeterli solunum cihazı olmadığı için yaşları ilerlemiş hastaların ölüme terk edildiği ifade ediliyor. Corona virüsten ölümlerin yüzde 60'ı bu üç ülkede yaşandı.
Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere önemli uluslararası kuruluşlar daha fazla solunum cihazı üretmek için dev şirketlere çağrıda bulundu. ABD'de Ford, General Motors başta olmak üzere otomotiv şirketleri solunum cihazı üreteceklerini açıkladı.
Corona virüsünü yenmede hayati önemi olan solunum cihazları nasıl çalışıyor? Sağlık çalışanları için bir risk oluşturuyorlar mı? Hangi hastalar solunum cihazına ihtiyaç duyuyor? Uzmanlar bu sorulara cevap verdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Antarktika dışında tüm kıtalara yayılan corona virüs (Covid-19) küresel bir felakete yol açtı. Dünya çapında 530 binden fazla insan virüse yakalanırken, 24 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.
Corona virüsü Çin'in ardından en fazla ABD, İtalya, İspanya ve İran'ı vurdu. Türkiye ise corona virüs (Covid-19) önlemlerini önden alan ülkeler arasında gösteriliyor.
Türkiye'de şu anda corona virüsü bağlı vaka sayısı 3 bin 629, ölüm ise 75. Türkiye yeterince test yapmamakla eleştiriliyor. Almanya bir hafta içerisinde 500 binden fazla test yaptı.