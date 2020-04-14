Corona virüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın

Corona virüs salgınının etkilediği bazı ülkeler Covid-19'un yavaşlamasıyla normale dönmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar normalleşme yönünde atılacak adımlar için planlamaya dikkat çekiyor. Acele edilmesi durumunda ülkelerin 2. dalga corona virüs salgınına yakalanabileceği belirtiliyor.

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ntv.com.tr 14.04.2020 - 13:43

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını neredeyse tüm ülkelere yayıldı. Vaka sayısı 2 milyona doğru hızla yaklaşırken ölü sayısı da 120 binin üzerine çıktı.

Başta salgının merkezi Çin olmak üzere corona virüs bazı bölgelerde gerilemeye başladı.

Salgına karşı alınan sert önlemler gerilemenin görüldüğü ülkelerde esnetiliyor.

Ancak normale dönüşün hızlı olmasının yaratacağı sorunlara karşı uzmanlar uyarıyor.

Hong Kong Üniversitesi'nde görev yapan epidemiyolog Ben Cowling de bu görüşü destekleyenler arasında.

Cowling ikinci dalga uyarısına atıfta bulunarak, "Zamanlamanın oldukça zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir ülke erkenden kuralları kaldırmak istemeyecektir eğer yasakları esnetirlerse salgının yeniden vurduğu ilk ülke olabilirler" dedi.

Corona virüs salgını dünyayı dalgalar halinde etkiledi. Çin'den İran'a ve Avrupa'ya sıçrayan salgının şu anda en etkili olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri.

Ülkede vaka sayısı 600 bine yaklaştı öte yandan ABD 23 binden fazla ölümde corona virüste en fazla can kaybının görüldüğü ülke ünvanını da elinde tutuyor.

Salgının merkezi Çin'den açıklanan resmi rakamlara göre Covid-19 ülkede durma noktasına geldi.

Hastalığa yakalanan 82 bin kişiden 77 bini de iyileşerek taburcu oldu.

Öyle ki Wuhan kenti seyahat yasağının kaldırılmasını ışıklı gösterilerle kutladı.

Yasaklar kaldırılırsa salgının devam ettiği ülkelerden yeni bir dalganın yayılması tehlikesi uzmanları korkutan etmenlerden.

Ben Cowling'e göre Haziran ya da Temmuz ayına kadar tedbirlerden tamamen vazgeçilmemeli ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.

İTHAL VAKA TEHLİKESİ Salgının kontrol altına alındıktan sonra yeniden yayılabileceğine ilişkin en somut örnek ise Singapur.

Dünya nın en yoğun ülkelerinden olan tek şehirden oluşan Singapur'da salgın hızlıca kontrol altına alınmıştı.

Yetkiler salgına yakalananları temas ettikleri insanlarla birlikte izole etmeyi başarmıştır.

Ancak ülkeye dışarıdan gelen insanların getirdiği ithal corona virüs vakaları nedeniyle yeni Covid-19 kümelerinin oluştuğu tespit edilmişti.

Bu durum nedeniyle Covid-19'un ilk olarak 15 Şubat'ta görüldüğü ülkede Mart'ın 15'ine kadar 250'nin altında olan vaka sayısı son verilere göre 3 bine yaklaştı.