Corona virüste 910 can kaybı

Çin'de ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı 910 oldu. Vaka sayısı 40 binin üzerinde. İngiltere, İspanya ve Fransa'da görülen yeni vakalar Avrupa'yı telaşlandırdı.

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı 900'ü aştı.  Yeni corona virüsten ölenlerin sayısı 2002'de görülen SARS salgınındaki ölü sayısını geçti. 

SARS salgınında 8 bin vakada 800 can kaybı görülmüştü. Yeni corona virüste ise vaka sayısı 40 binin üzerinde.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, yaklaşık 30 ülke ve bölgeye yayıldı. Çin dışında, ölümcül virüse yakalananların sayısı 330'u geçti.
İngiltere, İspanya ve Fransa'da yeni vakalar ortaya çıktı.
İngiltere ve İspanya'daki hastaların virüsü Fransa'da hasta bir kişiyle temasla aldığı belirtiliyor.

İspanya'daki hastanın İngiltere vatandaşı olduğu ifade edildi.

Fransa Alplerinde bir kayak merkezinde tatil yapan bir grup İngiliz’de virüse rastlandı. Yetkililer, bu kişilerle aynı yerde konaklayan herkese ulaşmak için harekete geçti.

Fransa, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahet etmeyin uyarısında da bulundu.

Hong Kong'dan ise sevindirici haber geldi.

Çarşamba gününden beri Hong Kong Limanı'nda demirli büyük yolcu gemisine uygulanan karantina kaldırıldı.

Gemi, geçen ayki yolcuları arasında yer alan sekiz Çinli’de corona virüs görülmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. 

Japonya'daki gemide ise yeni vakalar ortaya çıktı.

Yeni yılı ay takvimine göre kutlayan Çin'de salgın nedeniyle yeni yıl tatili uzatılmıştı. Uzatılmış tatilin de sonuna gelindi.

Salgın bölgesindeki okullar 1 Mart'ta açılacak.

Milyonlarca Çinli'nin işbaşı yapması bekleniyor.
Ancak yetkililer, işyerlerinden 10 gün daha işbaşı yapılmamasını istedi.
Beyaz yakalılar evlerinden çalışacak.

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