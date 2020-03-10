Corona virüste can kaybı 4 bini aştı (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde corona virüs vakaları 113 bini, can kaybı ise 4 bini aştı. Virüs nedeniyle 463 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da ülke çapında acil durum ilan edildi. Kanada'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester'in corona virüse yakalandığı açıklandı. ABD genelinde vaka sayısı 500'ü geçti. İran corona virüs nedeniyle ilk kez bir şehri karantinaya aldı.

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AP - Reuters - Anadolu Ajansı 10.03.2020 - 04:08

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 4 bini aştı. Dünya genelinde 4 bin 12 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 113 bin 603'e ulaştı.

İTALYA'NIN TAMAMI KARANTİNA ALTINDA İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" dedi. HABERE GİT

CEZAEVLERİNDE İSYAN: 6 ÖLÜ İtalya'da corona virüsün ) hapishanelerde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bazı kısıtlamalar, İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde isyana yol açtı.

Çıkan olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.

İRAN İLK KEZ BİR ŞEHRİ KARANTİNAYA ALDI İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.



İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Çabahar kenti koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı ve şehre giriş-çıkışlar yasaklandı.

Çabahar şehir merkezinde gezen ambulanslar halka kentin karantinaya alındığını duyurarak evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.



Çabahar, corona virüs nedeniyle İran'da karantinaya alınan ilk şehir oldu. Bu arada ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı tarihi Nişabur kentinde de kırmızı alarm verildiği ve kente giriş-çıkışların yasaklandığı belirtildi. İran'da bugüne kadar aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 237 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

FRANSA'DA KÜLTÜR BAKANI VİRÜSE YAKALANDI Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester'in corona virüse yakalandığı açıklandı. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Riester'de virüs tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 30'a çıkarken, mevcut vakaların bin 204 olduğu açıklandı.



Ülkenin kuzeyindeki Bask bölgesinde Vitoria ve Bastida kentlerinde okullar, üniversiteler ve enstitülerin iki hafta kapalı olacağı duyuruldu.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Madrid Özerk Hükümeti, yaptığı acil toplantıda, bölgedeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart çarşamba gününden itibaren 15 gün boyunca kapatılması kararını aldı.



İspanya'nın corona virüsten en fazla etkilenen bölgesi olan Madrid'de ölü sayısı 17 olurken, vaka sayısı da 578'e yükseldi.



Sağlık Bakanı Salvador İlla, ayrıca 11 Mart'taki UEFA Avrupa Ligi son 16'lardaki Sevilla-Roma maçının seyircisiz oynanacağını da açıkladı.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının 41 artarak 319 olduğunu, ölü sayısının da 5'e çıktığını duyurdu. Almanya'da Covid-19 kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı. Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü, ülkede vaka sayısının bin 139’a yükseldiğini, 2 kişinin de öldüğünü duyurdu.

AVRUPA'DA SON DURUM Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 56 kişi artarak 321’e çıktığı belirtildi.



İsveç Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 252’ye çıktığını açıklarken, Danimarka’da ise bu sayının 59’a ulaştığı öğrenildi.



Avusturya’da Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde 131 vaka tespit edildi. Öte yandan virüs nedeniyle Tirol bölgesinde kayak sezonu erken sonlandırıldı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras, vaka sayısının 84’e yükseldiğini bildirdi.



Çekya Sağlık Bakanlığı vaka sayısının 32'ye yükseldiğini ve ülkede salı gününden itibaren hastane ve huzur evlerine ziyaret yasağı getirildiğini açıkladı.



Şu ana kadar 2 kişinin öldüğü İsviçre'de resmi haber sitesi swissinfo.com, vaka sayısının 369 olduğunu kaydetti.



Portekiz'de toplam vaka sayısı 32'ye çıkarken, iki hafta boyunca tüm resmi programlarını iptal eden 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'ya yapılan corona virüs testinden negatif sonuç çıktığı bildirildi.

Polonya'da virüs bulaşan kişilerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.



Avrupa Birliği kurumları ve NATO’ya ev sahipliği yapan Belçika’da tespit edilen Covid-19 vakası 239’a yükselirken, Avrupa Parlamentosu da normalde bir hafta sürecek Genel Kurul Toplantısı'nı bir güne indirdi.

KANADA'DA İLK ÖLÜM Kanada'nın British Columbia eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) ile enfekte olan bir kişinin öldüğü, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğu bildirildi.

British Columbia Eyalet Sağlık Bakanı Adrian Dix ve Eyalet Sağlık Şefi Dr. Bonnie Henry, yaptıkları ortak açıklamada, Kuzey Vancouver’daki yaşlı bakım merkezinde kalan 80 yaşlarındaki bir erkek hastanın öldüğünü duyurdu.



Salgının etkilediği ülkelerden biri olan Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 teyit edilmiş yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası bulunuyor.

ABD'DE VAKA SAYISI 500'Ü GEÇTİ ABD genelinde Covid-19'un görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede en fazla vakanın tespit edildiği New York'ta sayı 142'ye yükseldi.

YOLCU GEMİSİ VİRÜS NEDENİYLE LİMANA DEMİRLEDİ California eyaleti açıklarında bulunan ve 21 kişide Covid-19 tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi aynı eyaletteki Oakland Limanı'na çekildi.

Gemideki durum odası yetkililerine maske dağıtıldığı ve tüm yolculara da kamaralarının kapıları açık olduğu müddetçe maske takmaları zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

KKTC'DE YENİ TEDBİR KARARLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, olağanüstü gündemle toplanarak yeni tip corona virüs (Covid-19) konusunda mevcut tedbirlerin artırılmasına yönelik kararlar aldı. Buna göre, tüm sınır kapılarında sağlık personelinin sayısı iki katına çıkarılacak. Bakanlar Kurulu, Başbakanlık koordinasyonunda, Sağlık Bakanı'nın başkanlığında bir kriz masası oluşturulacak.

SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE DAHİL 5 ÜLKEYE SEYAHATLERİ DURDURDU Suudi Arabistan, yeni tip coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu. Suudi Arabistan, yeni tip coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu. HABERE GİT