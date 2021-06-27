Corona virüste Delta varyantı endişesi: Sidney kapandı, Rusya'da vakalar da can kaybı da artıyor

YAKLAŞAN ÇEYREK FİNAL TEHLİKESİ

Delta varyantının etkisiyle can kaybı ve vaka sayılarının tırmandığı tahmin edilen Rusya'da bir önceki gün de Saint Petersburg kentinde 104 kişi koronadan hayatını kaybetmişti.

Euro 2020'de birçok grup maçının oynandığı Saint Petersburg, 2 Temmuz'da da binlerce kişinin tribünlerde olacağı bir çeyrek final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Onlarca Finlandiya taraftarı geçen hafta Belçika maçı için gittikleri kentte corona virüse yakalanmıştı.