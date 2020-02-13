Corona virüste dikkat çeken artış (Son durum)

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan

yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan ülke geneli corona virüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.