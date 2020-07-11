Corona virüste son durum: ABD salgının merkezi olmaya devam ediyor

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 804 bin 338), Hindistan (822 bin 603), Rusya (713 bin 936), Peru (319 bin 946), Şili (309 bin 274), İspanya (300 bin 988), Meksika (289 bin 174), İngiltere (288 bin 133), İran (252 bin 720), Güney Afrika (250 bin 687), Pakistan (246 bin 351), İtalya (242 bin 639), Suudi Arabistan (226 bin 486), Türkiye (210 bin 965), Almanya (199 bin 588), Bangladeş (178 bin 443), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (140 bin 776), Kanada (107 bin 126), Katar (102 bin 630), Arjantin (94 bin 60), Çin (83 bin 587), Mısır (80 bin 235), İsveç (74 bin 898), Irak (72 bin 460), Endonezya (72 bin 347), Ekvador (65 bin 18), Belarus (64 bin 604), Belçika (62 bin 357), Kazakistan (56 bin 455), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (54 bin 50), Umman (53 bin 614), Kuveyt (53 bin 580) Filipinler (52 bin 914), Ukrayna (52 bin 43),ve Hollanda (50 bin 840).”