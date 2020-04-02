Corona virüste son durum: ABD'de 24 saatte binden fazla ölüm

ntv.com.tr 02.04.2020 - 17:27
Suudi Arabistan corona virüs önlemleri kapsamında Müslümanlar için kutsal şehir olan Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Riyad yönetimi kent sakinlerinin acil ihtiyaçlarını sabah altı ile öğlen üç arasında karşılayabileceklerini söyledi.
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.
Ülkede vaka sayısı da 8 bin 102 artarak 110 bin 238 oldu.
ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 47 artarak 5 bin 137'ye yükseldi.
Böylece corona salgınında ilk defa bir günde aynı ülkede binden fazla ölüm yaşandı.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye, ölü sayısı da bin 47 artarak 5 bin 137'ye çıktı.