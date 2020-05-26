Corona virüste son durum: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

''Worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı, 5 milyon 591 bin 10, hayatını kaybedenlerin sayısı da 347 bin 943'e yükseldi.

Küresel salgında iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 367 bin 930 olarak belirtiliyor.

CORONA VİRÜSTE SON DURUM