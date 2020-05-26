Corona virüste son durum: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

Dünyayı etkisi alan Covid-19 ile ülkelerin savaşı devam ediyor. Corona virüste toplam vaka sayısı 5 milyon 591 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 347 bin 943'e yükseldi. Öte yandan virüsün merkez üssü haline gelen ABD'de de hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 30'a yükseldi. İngiltere 37 binden fazla can kaybıyla ABD'nin ardından Covid-19'da en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke.

ntv.com.tr 26.05.2020 - 19:48

''Worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı, 5 milyon 591 bin 10, hayatını kaybedenlerin sayısı da 347 bin 943'e yükseldi. 

Küresel salgında iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 367 bin 930 olarak belirtiliyor. 

CORONA VİRÜSTE SON DURUM 

ABD ÖLÜ SAYISI 100 BİNİN ÜZERİNDE

Vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de vaka sayısı 1 milyon 709 bini geçerken ölü sayısı da 100 bin 30'a yükseldi. 

Böylece ABD can kaybı 100 bini aşan ilk ülke oldu. 

BREZİLYA

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, corona virüsü hiçe sayan ve hafif bir gribe benzeten tavrı ile tepki çekmişti.

Bolsonaro ayrıca,  ülkede can kaybının beş bini aşmasına "N'olmuş yani" ifadeleriyle yorumlamıştı.

RUSYA'DA KRİTİK ARTIŞ

Ülkede 353 bin 427 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 633’e ulaştığı bildirildi.

Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna geldi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 37 bin 48'e yükseldi.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER