Corona virüste son durum: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

ntv.com.tr 26.05.2020 - 19:48
''Worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı, 5 milyon 591 bin 10, hayatını kaybedenlerin sayısı da 347 bin 943'e yükseldi.
Küresel salgında iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 367 bin 930 olarak belirtiliyor.
Vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de vaka sayısı 1 milyon 709 bini geçerken ölü sayısı da 100 bin 30'a yükseldi.
Böylece ABD can kaybı 100 bini aşan ilk ülke oldu.
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, corona virüsü hiçe sayan ve hafif bir gribe benzeten tavrı ile tepki çekmişti.
Bolsonaro ayrıca, ülkede can kaybının beş bini aşmasına "N'olmuş yani" ifadeleriyle yorumlamıştı.
Ülkede 353 bin 427 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 633’e ulaştığı bildirildi.
Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna geldi.