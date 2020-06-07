Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 112 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 7 milyonu geçti, virüs nedeniyle 402 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 771 artarak 112 bin 119'a yükseldi.

Anadolu Ajansı 07.06.2020 - 13:19 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 17:26

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 814 bine ulaştı. Yeni tip corona virüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (676 bin 494), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 390), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (247 bin 678), İtalya (234 bin 801), Peru (191 bin 758), Almanya (185 bin 696) ve İran (169 bin 425) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 169 bin 218’e ulaştı.
Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler, şöyle sıralandı:

"Fransa (153 bin 634), Şili (127 bin 745), Meksika (113 bin 619), Pakistan (98 bin 943), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (95 bin 57), Çin (83 bin 36), Katar (67 bin 195), Bangladeş (65 bin 769) ve Belçika (59 bin 226)."

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 402 bin 575 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan 3 milyon 422 bin 299 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 175 bin 940 kişi tedavi görüyor.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 771 artarak 112 bin 119'a yükseldi. 

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 836 artışla 1 milyon 990 bin 109'a ulaştı.

ABD'yi, 676 binden fazla vakayla Brezilya, 467 binin üzerinde vakayla Rusya ve 288 bin 390 vakayla İspanya izliyor. Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 397 bin 810 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, ölü sayısı 5 bin 859’a yükseldi. Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 5 bin 859’a, iyileşen sayısı 5 bin 343 artarak 226 bin 731'e çıktı. Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 2’de kalırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1956 artarak 195 bin 17’ye, ölü sayısı 55 artarak 2 bin 919’a çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin 846 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 291'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 72 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Toplam can kaybının 8 bin 291'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 364 artarak 171 bin 789'a çıktığını aktardı.

Covid-19 hastalarından 2 bin 596'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 134 bin 349 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini ifade etti. Cihanpur, salgının başından bu yana bir günde yapılan test sayısında 25 bine ulaşarak rekor kırdıklarını ve toplamda 1 milyon 84 bin 857 Covid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

24 SAATTE BREZİLYA'DA 904, MEKSİKA'DA 341 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi. 

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.

MEKSİKA'DA 340 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

ÖZBEKİSTAN’DA VAKA SAYISI 4 BİN 181’E ÇIKTI

Özbekistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası sayısı 117 artışla 4 bin 181'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede halen 896 kişinin tedavisinin sürdüğü, 11 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Ülkede salgının tespit edildiği ilk günden bu yana toplam 438 bin 602 kişinin karantinaya alındığı, bu kişilerden 394 bin 310'unun karantinadan çıkarıldığı belirtilen açıklamada, halen 44 bin 292 kişinin karantinada tutulduğu vurgulandı.

Şimdiye kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, Covid-19 kaynaklı 17 ölüm yaşanırken, virüs tespit edilen 3 bin 268 hasta da iyileşti.

İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm 27 Mart'ta yaşanmıştı.

İSVEÇ'TE ÖLENLERİN SAYISI 4 BİN 656'YA YÜKSELDİ

İsveç'te yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle 4 bin 656'ya çıktı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 656'ya çıktı. 

Ülkede vaka sayısı da 43 bin 887'ye yükseldi.

Salgında 24 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

AFRİKA'DA ÖLENLERİN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Afrika genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.

Covid-19 vakası görülen ülke ve bölgelerdeki verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 59'a, vaka sayısı 185 bin 288'e ulaştı.

Kıtada hastalığa yakalanan 83 bin 163 kişi de sağlığına kavuştu.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1198 ölümle kıtanın kuzeyindeki Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 952 ile Güney Afrika, 698 ile Cezayir, 347 ile Sudan ve 333 ile Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise "Güney Afrika (45 bin 973), Mısır (32 bin 612), Nijerya (11 bin 844), Cezayir (10 bin 50)" şeklinde sıralandı.

MISIR'DA CAN KAYBI 1198 OLDU

Mısır'da, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 32 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 1198'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 1497 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 32 bin 612'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 538 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

GÜNEY KORE’DE 57 YENİ VAKA

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 57 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Başkent Seul’de 27, Incheon’da 6, Daegu ve Ulsan kentlerinde birer vaka görülürken, Gyeonggi, eyaletinde 19, Chung-buk eyaletinde ise bir vaka saptandı.

Kalan 2 vakanın sınır geçişlerinde saptandığı aktarılan ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi.

Toplam Covid-19 vaka sayısının 11 bin 776’ya çıktığı Güney Kore’de bugüne kadar 273 kişi hayatını kaybetti.

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