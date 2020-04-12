Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 20 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüsten (Covid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı 108 bini geçti, vaka sayısı 1 milyon 780 bini aştı. ABD yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 20 bin 580 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

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ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 11:40

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarıın sayısı 1 milyon 783 bin 948 oldu. Virüs nedeniyle 108 bin 957 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'u yenenlerin sayısı ise 404 bin 934 oldu.

ABD'DE CAN KAYBI 20 BİNİ AŞTI Salgından en fazla etkilenen ABD'de corona virüs bulaşanların sayısı 533 bin 115'e ulaşırken, can kaybı 20 bin 580 olarak açıklandı. ABD böylelikle, can kaybında İtalya'yı geride bırakarak, corona virüs kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu.

Diğer taraftan, corona virüs nedeniyle İtalya'da 19 bin 468, İspanya'da 16 bin 606, Fransa'da 13 bin 832, İngiltere'de 9 bin 875, Almanya'da 2 bin 871 ve İran'da 4 bin 357 kişi hayatını kaybetti.











UKRAYNA Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 266 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 777'ye çıktığı belirtildi. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 89'a, ölü sayısının 10 artarak 83'e ulaştığı aktarıldı.

GÜRCİSTAN Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 19 kişide daha virüse rastlandı ve vaka sayısı 255'e yükseldi. Açıklamada, Covid-19'dan iyileşenlerin sayısının 60'a çıktığı kaydedildi. Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖZBEKİSTAN Özbekistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs nedeniyle 1 kişi daha yaşımını yitirdi ve ölü sayı 4'e ulaştı. Bugüne kadar 42 hastanın iyileştiği ülkede 67 kişide daha corona virüs tespit edilerek toplam sayı 796 oldu.

ERMENİSTAN Ermenistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 56 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1013'ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar 197 corona virüs hastası iyileşmiş, 13 kişi yaşamını yitirmişti.