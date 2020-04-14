Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 25 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 955 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123 bini aştı. ABD’de yeni tip Corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı. Fransa'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi.

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ntv.com.tr 14.04.2020 - 19:22

Dünyada yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalananların sayısı 1 milyon 955 bin 648'e yükseldi. Ölü sayısı ise 123 bin 436 oldu.

ABD ABD’de yeni tip Corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı.

FRANSA Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 529'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 524 artarak 143 bin 303'e ulaştığını söyledi.



Jerome Salomon, halkın yüzde 5-10'unun Covid-19'la tanışmış olabileceğini belirtti.

İTALYA İtalya'da, yeni tip coron avirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede aktif vaka sayısının 104 bin 291'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 162 bin 488'e çıktığını bildirdi.









Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 1695 artarak 37 bin 130'a, ölü sayısının da 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldiğini açıkladı. Borrelli bugün ise 675 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bugünkü sayı, 10 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük yeni vaka artışı oldu. Günlük yeni vaka sayısının, dün 1363, 12 Nisan'da 1984, 11 Nisan'da 1996, 10 Nisan'da ise 1396 olduğu duyurulmuştu.





KADEMELİ DÖNÜŞTE İLK ADIM Ülke genelinde sıkı tedbirleri son olarak 3 Mayıs'a kadar uzatan İtalyan hükümeti, "2. Aşama" olarak tanımladığı kademeli normale dönüşe dair ilk küçük adımını bugün attı.



Başbakan Giuseppe Conte'nin imzaladığı kararname kapsamında, bugün Lombardiya, Veneto, Piyemonte ve Lazio haricindeki 16 bölgede kitapçı, kırtasiye, çocuk giyim mağazaları ile tarım ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerleri kısmi olarak açıldı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107 oldu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 18 BİNİ AŞTI İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya çıktı.

İRAN İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının ise 74 bin 877'ye ulaştığı bildirildi.

BELÇİKA Belçika'da Covid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 530 artarak 31 bin 119'a çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 262 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 157'ye yükseldi.

İSRAİL İsrail'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükselirken, vaka sayısı ise 12 bini aştı



İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı. Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.



Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.



