Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı

ntv.com.tr 16.04.2020 - 07:51
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 bin 619'a, vaka sayısı 2 milyon 83 bin 432'ye ulaştı.
Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı.
Bu ülkeyi, 21 bin 645 ile İtalya, 18 bin 812 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa, 12 bin 868 ile İngiltere, 4 bin 777 ile İran, 4 bin 440 ile Belçika ve 3 bin 592 ile Almanya takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.
Covid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.
Ülkede tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.
Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), artık "muhtemel" corona virüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında önemli bir artış gözlendi.
CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları corona virüsü işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.
Rusya’da corona virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 388 artarak 24 bin 490’a ulaştı.Ülkede 28 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip coron avirüs (Covid) vaka sayısı 715'e ulaştı. Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saate 20 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 715'e yükseldiğini duyurdu.
İlk Covid-19 vakasının 9 Mart'ta görüldüğü Rum kesiminde 12 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de 2 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 102'ye yükseldiğini duyurdu.
KKTC'de ilk Covid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görüldü, 2 Alman 2 de KKTC vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.