Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 bin 619'a, vaka sayısı 2 milyon 83 bin 432'ye ulaştı.



Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı.

Bu ülkeyi, 21 bin 645 ile İtalya, 18 bin 812 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa, 12 bin 868 ile İngiltere, 4 bin 777 ile İran, 4 bin 440 ile Belçika ve 3 bin 592 ile Almanya takip etti.



Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.