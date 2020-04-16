Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı

İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 130 binden fazla can kaybı yaşanırken, salgının merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı. İşte son gelişmeler...

ntv.com.tr 16.04.2020 - 07:51

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 bin 619'a, vaka sayısı 2 milyon 83 bin 432'ye ulaştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı. 

Bu ülkeyi, 21 bin 645 ile İtalya, 18 bin 812 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa, 12 bin 868 ile İngiltere, 4 bin 777 ile İran, 4 bin 440 ile Belçika ve 3 bin 592 ile Almanya takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 134), Brezilya (1590), Türkiye (1403) ve İsviçre (1226)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 503 bin 386 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 401 bin 96 vaka bulunuyor.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Dünyada 508 bin 387 kişi virüsü yenmeyi başardı. İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Covid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (70 bin 853), İran (49 bin 933), ABD (47 bin 69), İtalya (38 bin 92) ve Fransa (28 bin 805) oldu.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaşırken, virüs nedeniyle 130 bin 712 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 401 bin 196 aktif enfekte vaka bulunuyor.

ABD

Covid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı. 

Ülkede tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu. 

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), artık "muhtemel" corona virüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında önemli bir artış gözlendi. 

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları corona virüsü işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu. 

FRANSA

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 560 artarak 147 bin 863'e ulaştığını söyledi. Covid-19 nedeniyle 6 bin 457'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 779 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, hastanelerde bulunanların sayısının ilk kez düştüğünü kaydetti.

Öte yandan, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına gelecek ay 500 ila 1500 euro arasında prim verileceğini açıkladı. Philippe, dar gelirli 4 milyon aileye de 150 avro ve çocuk başı 100 euro yardım yapılacağını belirtti.

İTALYA

İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli,  ülkede aktif corona virüs vaka sayısının 105 bin 418’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155’e çıktığını bildirdi.





Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 962’lik artışla 38 bin 92’ye çıktığını ifade etti. Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 578 daha artarak 21 bin 645’e yükseldiğini açıkladı.

Bu arada, Borrelli bugün 1127 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan’da 1363 idi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579'a çıktı.

RUSYA

Rusya’da corona virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 388 artarak 24 bin 490’a ulaştı.Ülkede 28 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldi.

KIBRIS RUM KESİMİ

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip coron avirüs (Covid) vaka sayısı 715'e ulaştı. Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saate 20 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 715'e yükseldiğini duyurdu.

İlk Covid-19 vakasının 9 Mart'ta görüldüğü Rum kesiminde 12 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de 2 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 102'ye yükseldiğini duyurdu.

KKTC'de ilk Covid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görüldü, 2 Alman 2 de KKTC vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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