Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 40 bine yaklaştı

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60 oldu. Ülkede son bir günde 5 bin 850 kişide daha virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 67’ye ulaştı.

Son 24 saatte 15 bin 994 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 372 bin 967'ye, tekrarlar ile de toplam test sayısı 482 bin 63'e yükseldi.