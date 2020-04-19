Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 40 bini aştı

Reuters - Anadolu Ajansı - DHA 19.04.2020 - 16:15 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 23:14
Dünya genelinde corona virüs salgınından en fazla etkilenen ABD'de ölü sayısı 40 bini geçti.
John Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ülkede corona virüs tespit edilenlerin sayısı 742 bin 442'e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 585'e çıktı.
ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
ABD'yi 195 bin 944 vakayla İspanya, 175 bin 925 vakayla İtalya, 152 bin 978 vakayla Fransa takip ediyor.
ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.
Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 832 bin 240 kişiye corona virüs testi yapıldı, 69 bin 927 hasta ise iyileşti.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60 oldu. Ülkede son bir günde 5 bin 850 kişide daha virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 67’ye ulaştı.
Son 24 saatte 15 bin 994 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 372 bin 967'ye, tekrarlar ile de toplam test sayısı 482 bin 63'e yükseldi.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 87 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 118'e, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.