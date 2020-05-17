Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 90 bini aştı

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 17.05.2020 - 11:17 | Son Güncelleme : 17.05.2020 - 18:40
Çin'in Hubey eyaletine bağlı wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 750 bin 594'e çıktı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 313 bin 805 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 830 bin 526 kişi de iyileşti.
Asya ülkelerinden Çin ana karasında 5, Güney Kore’de 13 yeni yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.
Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 429 artarak 1 milyon 509 bin 341'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.
ABD'yi sırasıyla 281 bin 752 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izliyor.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 26 kişi artarak 8 bin 27'ye ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 545 artışla 176 bin 244’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 26 kişi artarak 8 bin 27'ye ulaştı.
Fransa’da 179 bin 365 kişide virüs tespit edildiği ve 27 bin 625 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İngiltere’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 466’ya yükselirken, hasta sayısı 240 bin 161 oldu.
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 15 bin 662 hayatını kaybetti.
Ülkedeki vaka sayısı ise 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı.
Kanada’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 206 artarak 5 bin 782'ye yükseldi.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 48 saatte 206 kişi daha yaşamını yitirirken, ölü sayısı 5 bin 782’ye yükseldi. Vaka sayısı da aynı zaman diliminde 2 bin 463 artarak 75 bin 864’e çıktı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısını da 37 bin 819 olarak açıkladı.
YAŞLILARA BAKAN ASKERLERDE COVİD-19 POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan personel bulunamaması nedeniyle Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yaşlı bakım merkezlerinde görevlendirilen sıhhiye sınıfı askerlerden 5’inin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kanada Ordusundan yapılan açıklamada, iki eyaletteki toplam 30 yaşlı bakım merkezinde toplam 1700 sıhhiye sınıfı askerin görev yaptığı belirtilerek, testi pozitif çıkan askerlerin karantinaya alındığı duyuruldu.