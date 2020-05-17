Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 90 bini aştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 313 bini, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 4 milyon 750 bini aştı. ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi. Son bir günde virüs nedeniyle can kaybı sayısı İspanya'da 27 bin 650'ye çıktı, İran'da 6 bin 988'e yükseldi. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ise Covid-19 vakalarında en yüksek günlük vaka artışı yaşandı.

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İHA - Anadolu Ajansı - DHA 17.05.2020 - 11:17

VAKA SAYISI 4 MİLYON 750 BİNİ AŞTI Çin'in Hubey eyaletine bağlı wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 750 bin 594'e çıktı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 313 bin 805 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 830 bin 526 kişi de iyileşti. Asya ülkelerinden Çin ana karasında 5, Güney Kore’de 13 yeni yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.





EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.



Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 429 artarak 1 milyon 509 bin 341'e ulaştı.



Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.



ABD'yi sırasıyla 281 bin 752 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 358 bin 99 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 134 kişi hayatını kaybetti.



New York'u 146 bin 389 vakayla New Jersey ve 92 bin 457 vakayla Illinois takip ediyor.



ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyonu bulurken, iyileşen hasta sayısı 340 bine yaklaştı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 988’E ÇIKTI İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 988'e, vaka sayısı ise 120 bin 198'e yükseldi.



İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte covid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.



Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1806 artarak 120 bin 198'e ulaştığı bilgisini verdi.Virüs tespit edilen hastalardan 2 bin 705'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 94 bin 464 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.



İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İSPANYA İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede, dün 102 olarak açıklanan Covid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 87'ye düştü.



Bu, İspanya'da Covid-19 kaynaklı günlük ölümlerde 12 Mart'tan bu yana açıklanan en düşük sayı olarak dikkati çekti. Ayrıca olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayıları ilk defa 100'ün altına inerken, en yüksek ölüm sayısı 950 ile 2 Nisan'da açıklanmıştı. Bakanlık son verilerin ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 650 olarak duyurdu.



Diğer yandan, PCR testlerine göre toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 421 artışla 231 bin 119 olduğu bildirildi.Yeni vakalardan 28'i acil servis olmak üzere 327'sinin hastaneye yatırıldığı bilgisi verildi. Covid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da 147 bini geçti.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 281 bin 752, ölü sayısı 2 bin 631’e yükseldi. Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 709 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 281 bin 752’ye ulaştı.



Ülkede Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 94 artarak 2 bin 631’e, iyileşen sayısı 4 bin 207 artarak 67 bin 373’e çıktı. Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,6 olarak açıklanırken, ülkede yeni vakaların yüzde 42,4’ünde semptom görülmediği kaydedildi.







DÜNYADA İKİNCİ Worldmeter internet sitesine göre, toplam vaka sayısı İspanya'yı geçen Rusya, ABD'den sonra en yüksek vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Salgının merkezi olan başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 855 artarak 142 bin 824’e, ölü sayısı 71 artarak 1503’e yükseldi.



Şehirde toplam 27 bin 490 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

262 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZETİM ALTINDA Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 6 milyon 900 binden fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 262 bin 666 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.



Öte yandan Rus hükümeti, yabancı sporcu ve antrenörlerin ülkeye girişi konusundaki sınırlamayı kaldırdı. Yurt dışından ülkeye giriş yapan sporcu ve antrenörler 14 gün boyunca karantinada kalacak ve doktor gözetiminde bulunacak.

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.



Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Covid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Covid-19 tespit edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

ALMANYA Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 26 kişi artarak 8 bin 27'ye ulaştı. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 545 artışla 176 bin 244’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 26 kişi artarak 8 bin 27'ye ulaştı.

Fransa’da 179 bin 365 kişide virüs tespit edildiği ve 27 bin 625 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 466’ya yükselirken, hasta sayısı 240 bin 161 oldu.

LATİN AMERİKA'DA EN YOĞUN BREZİLYA'DA Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 15 bin 662 hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı.

VENEZUELA'DA EN YÜKSEK GÜNLÜK ARTIŞ Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında en yüksek günlük yaşandı. Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, son 24 saatte 45 yeni vakaya rastlandığını bildirdi. Bu, ülkede ilk vakanın ortaya çıktığı 15 Mart'tan bu yana bir günde görülen en fazla vaka oldu.



Rodriguez, 45 yeni vakanın 35'inin yurt dışından dönen vatandaşlarda tespit edildiği, 10 vakanın ise yurt içi kaynaklı olduğu belirtildi. Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle komşu ülkelere göç etmek zorunda kalan binlerce Venezuelalı, Kovid-19 salgının bölgeyi etkisi altına almasının ardından kitleler halinde ülkelerine dönmeye başlamıştı.



Artışla birlikte ülkede vaka sayısı 504'e ulaşırken, virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

KANADA'DA ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 782'YE ÇIKTI Kanada’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 206 artarak 5 bin 782'ye yükseldi. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 48 saatte 206 kişi daha yaşamını yitirirken, ölü sayısı 5 bin 782’ye yükseldi. Vaka sayısı da aynı zaman diliminde 2 bin 463 artarak 75 bin 864’e çıktı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısını da 37 bin 819 olarak açıkladı. YAŞLILARA BAKAN ASKERLERDE COVİD-19 POZİTİF ÇIKTI Öte yandan personel bulunamaması nedeniyle Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yaşlı bakım merkezlerinde görevlendirilen sıhhiye sınıfı askerlerden 5’inin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kanada Ordusundan yapılan açıklamada, iki eyaletteki toplam 30 yaşlı bakım merkezinde toplam 1700 sıhhiye sınıfı askerin görev yaptığı belirtilerek, testi pozitif çıkan askerlerin karantinaya alındığı duyuruldu.

BELÇİKA Belçika'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 291 artarak 55 bin 280'e ulaştı. Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 170 kişinin taburcu edildiği bildirildi.



Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 7 artarak 371 olduğu bilgisi paylaşıldı. Covid-19 görülen kişi sayısının 291 artarak 55 bin 280'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 52'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.