Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 99 bini geçti

Anadolu Ajansı 24.05.2020 - 22:38 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 17:29
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 5,5 milyonu aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 532 bin 121'e ulaştı.
Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 347 bin 245 olarak belirtildi.
Hastalığı yenenlerin sayısı ise 2 milyon 319 bin 216 oldu.
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.
Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.