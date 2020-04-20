Corona virüste son durum: ABD'de ölüm sayısı artıyor

Küresel salgınla ülkelerin savaşı devam ederken dünya geneli vaka sayısı 2 milyon 414 bini aştı. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 165 bini geçti. Rusya son açıkladığı vakalarla birlikte 47 bin 121 kişide corona virüs tespit edilmiş oldu. İspanya'da da son 24 saatte 399 kişi daha hayatını kaybetti. ABD'de ise son 24 saatte bin 590 kişi hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 20.04.2020 - 17:08

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CORONA VİRÜS

Corona virüs dünya genelinde 2 milyon 414 bin 595 kişiye bulaşırken Covid-19 bu zamana kadar 165 bin 174 kişinin canına mal oldu.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste ABD vaka sayıları ile ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi sırayla İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyor.

ABD

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690’a yükseldi.

RUSYA

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 268 kişide corona virüs tespit edilirken 44 kişi de hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 47 bin 121'e ulaştı. Küresel salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise ülkede, 405 oldu.  

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 399 artarak 20 bin 852'ye çıktı.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 5 bin 209'a yükseldi.

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