Corona virüste son durum: ABD'de ölüm sayısı artıyor

ntv.com.tr 20.04.2020 - 17:08
Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de...
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Corona virüs dünya genelinde 2 milyon 414 bin 595 kişiye bulaşırken Covid-19 bu zamana kadar 165 bin 174 kişinin canına mal oldu.
Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste ABD vaka sayıları ile ilk sırada yer alıyor.
ABD'yi sırayla İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyor.
Rusya'da son 24 saatte 4 bin 268 kişide corona virüs tespit edilirken 44 kişi de hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 47 bin 121'e ulaştı. Küresel salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise ülkede, 405 oldu.