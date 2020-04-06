Corona virüste son durum: Almanya'da vaka sayısı 100 bini aştı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyayı tehdit eden corona virüs son bilgilere göre 69 bin 498 can aldı.

Vaka sayısı 1 milyon 274 bin 938 olarak belirtilirken dünyada virüsten 265 bin 883 kişi iyileşti.