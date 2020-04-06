Corona virüste son durum: Almanya'da vaka sayısı 100 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 270 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 69 bini geçti. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 265 bin 883 olarak belirtildi. Almanya'da vaka sayısı 100 bini aşarken Japonya'da ölü sayısı 100 bini aştı. İşte corona virüste son durum...

ntv.com.tr 06.04.2020 - 10:20

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyayı tehdit eden corona virüs son bilgilere göre 69 bin 498 can aldı.

Vaka sayısı 1 milyon 274 bin 938 olarak belirtilirken dünyada virüsten 265 bin 883 kişi iyileşti. 

ALMANYA

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

JAPONYA

Japonya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104, vaka sayısı ise 4 bin 570 olduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından ülkedeki Covid-19 salgınına dair son bilgiler paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı toplamda 104'e çıktı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da virüs nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede Covid-19 vaka sayısının 91 bin 246’ya ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 128 bin 948’e yükseldiğini aktardı.

Borrelli, dün 20 bin 996 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 819’luk artışla 21 bin 815’e çıktığını kaydetti.

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