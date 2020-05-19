Corona virüste son durum: Avrupa'da ölü sayısı artıyor

Dünya genelinde, Covid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 934 bini aştı. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 321 bin 74 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son bir günde Covid-19'dan ölenlerin sayısı İspanya'da 27 bin 778'e, İngiltere'de 35 bin 341'e, İtalya'da 32 bin 169'a yükseldi. Rusya'da ise vaka sayısı 300 bine yaklaştı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 19.05.2020 - 18:58

Worldometer'ın verilerine göre dünyada yeni tip corona virüs vaka sayısı 4 milyon 934 bin 80'e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321 bin 74'e yükseldi.

İTALYA İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 162 artarak 32 bin 169'a yükseldi. Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1424 düşüşle 65 bin 129’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 226 bin 699 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 75’lik artışla 129 bin 401’e çıktı.



Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 162 daha artarak 32 bin 169'a ulaştı.NYoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 749 olan sayı, bugün 716'ya geriledi. Bugüne kadar 3 milyon 104 bin 524 test yapılan ülkede, salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 54 oldu.

İNGİLTERE İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341'e yükseldi.



Çevre Bakanı George Eustice'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341 oldu.



Ülkede son bir günde tespit edilen 2 bin 412 yeni vakayla toplam vaka sayısı 248 bin 818’e çıktı. İngiltere’deki toplam test sayısı da 89 bin 784 artışla 2 milyon 772 bin 552’ye yükseldi.





Öte yandan, Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 89’unun 69 yaş ve üstü olduğunu bildirdi. İngiltere ve Galler’e ait bugün Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre de bu yıl 21 Mart-8 Mayıs'ta, son 5 yılın aynı zaman dilimi ortalamasına göre 49 bin 575 fazla ölüm gerçekleşti.





İSPANYA İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 27 bin 778'e çıktı.Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.



Ülkede, dün 59 olarak açıklanan Covid-19'dan ölenlerin sayısı bugün 83'e yükseldi. İspanya'da 2 Nisan'da 950 ile zirve yapan Covid-19'dan günlük ölüm sayısının son üç gündür 100'ün altında olması dikkati çekti.



Bakanlık, son rakamların ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 778 olarak verdi. Son 24 saatte yeni vaka sayısının da 295 olduğu ve toplam vakaların 232 bin 37'ye çıktığı bildirildi. Ayrıca Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 150 bini geçti.

RUSYA Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 299 bin 941’e yükseldi. Ülkede ölü sayısı 115 artarak 2 bin 837’ye, iyileşen sayısı 5 bin 921 artarak 76 bin 130’a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,1’inde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi haline gelen başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 545 artarak 149 bin 607’ye, ölü sayısı 71 artarak 1651’e çıktı. Şehirde toplam 31 bin 496 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

267 BİN 663 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, bugüne kadar 7 milyon 350 binden fazla test yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 267 bin 663 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre, Rusya, ABD’den sonra en çok vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

RUSYA'DA COVID-19 SALGINININ GELİŞİMİ Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Covid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Covid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.