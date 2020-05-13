Corona virüste son durum: Avrupa'da ölü sayısı artıyor

''Wordometers'' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde 4 milyon 390 bin 141 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 295 bin 323 oldu.

İyileşen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 633 bin 621 olarak belirtiliyor.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR