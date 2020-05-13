Corona virüste son durum: Avrupa'da ölü sayısı artıyor

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 390 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 295 bini geçti. İtalya'da 31 bin 106'ya, İngiltere'de 33 bin 186'ya yükseldi. Öte yandan, dünyada nüfusa oranla en fazla ölümün görüldüğü ülke Belçika olarak belirtiliyor.

ntv.com.tr 13.05.2020 - 16:54 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 19:41

''Wordometers'' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde 4 milyon 390 bin 141 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 295 bin 323 oldu.

İyileşen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 633 bin 621 olarak belirtiliyor. 

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR 

İTALYA

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 31 bin 106'ya yükseldi. Ülkede Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Aktif corona virüs vaka sayısı 2 bin 809 düşüşle 78 bin 457’ye geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların sayısı ise 222 bin 104 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 502 artarak 112 bin 541'e çıktı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 195 artarak toplamda 31 bin 106 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 952 olan sayı 893'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 735 bin 628 test yapıldı. Salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da ise son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi.

BELÇİKA

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı Belçika'da 8 bin 761 olarak belirtilirken vaka sayısı da 53 bin 779.

Corona virüs kaynaklı ölümlerin en çok olduğu ülke 83 bin 425 ile ABD olurken onu 26 bin 920 ile İspanya takip ediyor.

Ancak nüfusa oranla baktığımızda durum değişiyor.

Belçika, 1 milyon kişide 756 ölüm ile en fazla orana sahip ülke olarak yer alıyor.  

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.
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İNGİLTERE

İngiltere’de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 494 artarak 33 bin 186’ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının Twitter üzerinden yayımladığı verile göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 494 artışla 33 bin 186 oldu.

Ülkede vaka sayısı da 3 bin 242 atarak toplamda 229 bin 705’e yükseldi.

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