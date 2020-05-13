Corona virüste son durum: Belçika ölüm oranında ilk sırada

Corona virüs kaynaklı ölümlerin en çok olduğu ülke 83 bin 425 ile ABD olurken onu 26 bin 920 ile İspanya takip ediyor.

Ancak nüfusa oranla baktığımızda durum değişiyor.

Belçika, 1 milyon kişide 756 ölüm ile en fazla orana sahip ülke olarak yer alıyor.