Corona virüste son durum: Brezilya'da 692 can kaybı

Corona virüste dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 400 bini, can kaybı da 508 bini aştı. Yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi ise Covid-19'u atlatarak iyileşti. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 30.06.2020 - 07:52

Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip coronavirüs salgını 10 milyon 412 binden fazla insana bulaştı. Covid-19 nedeniyle 508 binin üzerinde hasta hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 milyon 700 bin insan ise corona virüsü yenerek, iyileşti.

Orta Amerika ülkesi Meksika'da Covid-19 kaynaklı ölümler devam ediyor. Ülkede son 24 saate 473 kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Meksika'da toplam can kaybı 27 bin 121'e yükselirken, vaka sayısı da 220 bin oldu.

NİJERYA'DA VAKA SAYISI 25 BİNİ AŞTI Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 132 bin 304 Covid-19 testi uygulandığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 566 artarak 25 bin 133'e çıktığı belirtildi.



Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 573'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 402 olduğu aktarıldı.

BREZİLYA'DA 692 ÖLÜM Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 58 bin 314'e, vaka sayısı da 24 bin 52 artarak 1 milyon 368 bin 195'e yükseldi.



Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 275 bin 145 vaka ve 14 bin 398 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

HİNDİSTAN'DA 423 CAN KAYBI Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 423 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 898'e yükseldi.



Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 212 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 567 bin 530'a çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 334 bin 972 kişi iyileşti.