Corona virüste son durum: Brezilya'da 692 can kaybı

ntv.com.tr 30.06.2020 - 07:52 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 09:22
Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip coronavirüs salgını 10 milyon 412 binden fazla insana bulaştı.
Covid-19 nedeniyle 508 binin üzerinde hasta hayatını kaybetti.
Yaklaşık 5 milyon 700 bin insan ise corona virüsü yenerek, iyileşti.
Orta Amerika ülkesi Meksika'da Covid-19 kaynaklı ölümler devam ediyor.
Ülkede son 24 saate 473 kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Böylece Meksika'da toplam can kaybı 27 bin 121'e yükselirken, vaka sayısı da 220 bin oldu.