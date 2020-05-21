Corona virüste son durum: Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor.

ntv.com.tr 21.05.2020 - 11:11
''Worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünya genelinde vaka sayısı 5 milyon 91 bin 55, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 329 bin 762.
İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 26 bin 150 olarak belirtiliyor.
Vaka sayısında, ABD merkez üs olarak yer alırken onu 308 bin 705 vaka ile Rusya, 293 bin 357 vaka ile de Brezilya takip ediyor.
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı ise 293 bin 357'e yükseldi.