Corona virüste son durum: Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor.

''Worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünya genelinde vaka sayısı 5 milyon 91 bin 55, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 329 bin 762.

İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 26 bin 150 olarak belirtiliyor.

CORONA VİRÜSTE SON DURUM