Corona virüste son durum: Çin'de vakalar artmaya devam ediyor

Corona virüs salgını dünya genelinde 8 milyon 400 bin insana bulaştı. Salgın nedeniyle 451 bin insan hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 418 bin oldu. Salgında en çok can kaybının yaşandığı ülke ABD olurken Covid-19'ın ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'de yeni vakalar artmaya başladı.

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ntv.com.tr 18.06.2020 - 10:39





Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 119 bin 880 ölümle ABD'de görüldü. Salgından en çok etkilenen ikinci ülke ise Güney Amerika ülkesi Brezilya.





Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 450 bini aştı.Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 119 bin 880 ölümle ABD'de görüldü. Salgından en çok etkilenen ikinci ülke ise Güney Amerika ülkesi Brezilya.

ÇİN'DE YENİ VAKALAR Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 28 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 21'inin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı.



Böylelikle Pekin'de 12 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 158'e yükselmiş oldu.

PERU'DA 201 ÖLÜM Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 28 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 21'inin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı.



Böylelikle Pekin'de 12 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 158'e yükselmiş oldu.

EKVADOR'DA CAN KAYBI 4 BİNİ GEÇTİ Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4007'ye çıktı. Vaka sayısı ise 547 artarak 48 bin 490'na ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 910 oldu.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI 20 BİNE YAKLAŞTI Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 770 artarak 19 bin 80'e yükseldi.



Ülkede, corona virüs vaka sayısı da 4 bin 930 artışla 159 bin 793'e çıktı.



Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 119 bin 355 olarak kaydedildi.

BREZİLYA'DA ÖLÜMLER DURMUYOR Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 46 bin 510'a, vaka sayısı da 32 bin 188 artarak 955 bin 377'ye yükseldi.



Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 191 bin 517 vaka ve 11 bin 521 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

HİNDİSTAN'DA VAKALAR ARTIYOR NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha Covid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.



Hindistan'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi.