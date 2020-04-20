Corona virüste son durum: Dünya genelinde can kaybı 170 bini geçti

Küresel salgınla ülkelerin savaşı devam ederken dünya geneli vaka sayısı 2 milyon 470 bini aştı. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170 bini geçti. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde İtalya'da 454, İngiltere'de 449, İspanya'da 399, ABD'de ise bin 590 kişi hayatını kaybetti. Corona virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 640 bini geçti.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 20.04.2020 - 17:08

Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de... Son gelişmeleri takip etmek için 👇 CORONA VİRÜS





Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 96'ya, vaka sayısı 2 milyon 471 bin 46'ya ulaştı.





Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini geçti.Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 96'ya, vaka sayısı 2 milyon 471 bin 46'ya ulaştı.

Corona virüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 42 bin 201 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 114 ile İtalya, 20 bin 852 ile İspanya, 20 bin 265 ile Fransa, 16 bin 509 ile İngiltere, 5 bin 828 ile Belçika, 5 bin 209 ile İran, 4 bin 632 ile Çin ve 4 bin 706 ile Almanya takip etti.

Binden fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:



"Hollanda (3 bin 751), Brezilya (2 bin 845), Türkiye (2 bin 140), Kanada (1680), İsveç (1580) ve İsviçre (1429)"



Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüs salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.



Virüs bulaşan 644 bin 589 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 656 bin 361 vaka bulunuyor.

FRANSA Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 832 artarak 178 bin 774'e ulaştığını söyledi.





Covid-19 nedeniyle 5 bin 683'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 584 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 12 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı. Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 831 artarak 37 bin 409'a çıktığını dile getirdi.



Salomon, halkın yüzde 90'dan fazlasının virüse yakalanmadığının altını çizdi.

İTALYA İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede aktif vaka sayısının 108 bin 237'ye ulaştığını söyleyerek, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 181 bin 228'e yükseldiğini bildirdi.



Borrelli, aktif vaka sayısının salgın başından beri ilk kez düşüş kaydederek, düne göre 20 azaldığına dikkati çekti. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısının 1822'lik artışla 48 bin 877'ye çıktığını ifade eden Borrelli, ölü sayısının 454 daha artarak, 24 bin 114'e ulaştığını dile getirdi.



Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü, dün 2 bin 635 olan sayının bugün 2 bin 573'e gerilediğini kaydetti. Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 1 milyon 398 bin 24 test yapıldı.

Ayrıca, İtalyan basınında yer alan habere göre, salgın başından bu yana ölen doktor sayısı da bugün 139'a yükseldi.Diğer yandan, en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nden iyi bir haber geldi. Bölgenin merkezi Milano'daki Niguarda Hastanesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 5 yoğun bakım ünitesinden birinin ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığını duyurdu.



Öte yandan, Prof. Walter Ricciardi yönetiminde Ulusal Sağlık Gözlemevi'nin yaptığı araştırmada, ülkede bölgelere göre bulaşma oranının hangi tarihlerde sıfırlanacağına dair tahminler açıklandı. Araştırmada, en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde haziran sonunda, başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesinde de mayıs ortasında bulaşma oranının sıfırlanmasının mümkün olabileceği belirtildi.





İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 kaynaklI vaka sayısı 4 bin 676 artarak 120 bin 67'ye çıktı.



Son 24 saatte 14 bin 106 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 386 bin 44'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 501 bin 379'a yükseldi. 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596 ve 449 olarak kayıtlara geçti. Ancak veriler, sadece hastanedeki ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybı bilinmiyor. Huzurevi işletmecileri, hizmet verdikleri yerlerdeki ölümlerin 7 bin 500'ü bulmuş olabileceğini söylüyor.





KANADA Kanada genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 48 saatte 282 kişi hayatını kaybetti. Kanada’da aynı zaman diliminde Covid-19 vaka sayısı da 3781 artışla 35 bin 708’e yükseldi. Ülke genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 12 bin 197 oldu.



Bu arada Toronto yakınlarındaki Brampton kentindeki hapishane, Covid-19 nedeniyle kapatıldı. Yüzlerce mahkumun kaldığı hapishanede 60 mahkum ve 8 personelde Kovid-19 saptandığı ve mahkumların Toronto Güney Gözaltı Merkezi’ne (TSDC) nakledildikleri bildirildi.





ABD ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 42 bin 201'e yükseldi.

RUSYA Rusya'da son 24 saatte 4 bin 268 kişide corona virüs tespit edilirken 44 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 47 bin 121'e ulaştı. Küresel salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise ülkede, 405 oldu.

İSPANYA İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 399 artarak 20 bin 852'ye çıktı.

İRAN İran'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 5 bin 209'a yükseldi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 640 BİNİ AŞTI Dünyada corona virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 644 bin 589 oldu.