Corona virüste son durum: Dünya genelinde can kaybı 280 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti. 280 binden fazla insan ölürken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 441 bini geçti.

ntv.com.tr 10.05.2020 - 05:58 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 06:10

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 280 bin 432 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 441 bin 478 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ 

Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da ölü sayısı 30 bin 395 oldu. 

Ülkedeki corona virüs vaka sayısı da 218 bin 268'e yükseldi. 

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE 

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bin 037’ye yükseldi.

Ülkede 1 milyon 347 bin 309 kişide Covid-19 tespit edildi.

İSRAİL'DE ÖLENLERİN SAYISI 247’YE YÜKSELDİ

İsrail'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 247'ye, vaka sayısı 16 bin 454’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki Covid-19 kaynaklı can kaybının 247'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 18 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 454’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 79’unun durumunun ağır olduğu, 11 bin 376 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

ARAP ÜLKELERİNDE CAN KAYIPLARI VE VAKALAR ARTTI

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha Covid-19'dan hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 514'e yükseldiği belirtildi. 

Toplam vaka sayısının 8 bin 964'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısı 2 bin 2 olarak paylaşıldı. 

- BAE

 Hükümet Sözcüsü Amine Dahhak yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 kaynaklı yeni 11 ölümün gerçekleştiğini, toplam 185 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Açıklamada, ülkede 614 yeni tanıyla toplam vaka sayısının 17 bin 417'ye çıktığı kaydedildi.   

FAS VE KUVEYT

Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam vefat sayısının 186'ya vaka sayısının ise 5 bin 910'a yükseldiğini açıkladı. 

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 461'e ulaştığı aktarıldı. 

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 49'a çıktığını duyurdu.

Vaka sayısının 7 bin 623'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 622'ye ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Kuveyt Diş Tabipleri Odası yaptığı basın açıklamasında ülkede Covid-19'dan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini, sayının ikiye çıktığını duyurdu. 

Açıklamada, corona virüsle mücadelede görev yapan doktorun Hint asıllı olduğu kaydedildi.

Daha önce Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, koronavirüsle mücadele eden Mısırlı bir doktorun vefat ettiğini belirtmişti.  

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, yeni Covid-19 vakası olarak 151 kişiye tanı konulduğunu ülkede toplam vaka sayısının 4 bin 555'e yükseldiğini açıkladı. 

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.

RUSYA'DA VAKA ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Rusya'da 198 bin 676 kişide daha Covid-19 tespit edildi.

Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere’den sonra dünyada vaka sayısı bakımından beşinci sırada kalmayı sürdürdü. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 827'ye yükseldi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bin 587'ye yükseldi.

İSPANYA VE FRANSA'DAKİ GÜNLÜK ÖLÜMLERDE MARTTAN BERİ EN DÜŞÜK RAKAMLAR

İspanya'daki can kaybı 179 artarak 26 bin 478'e çıkarken, bu rakam 19 Mart'tan bu yana "günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış" oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 223 bin 578'e, iyileşenlerin sayısı da 133 bin 952'ye yükseldi.

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 80 artarak 26 bin 310'a, vaka sayısı da 210 bin 519'a ulaştı. İyileşen kişi sayısı ise 56 bin 38 oldu. Günlük ölü sayısında 18 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi.

Can kayıpları Brezilya'da 10 bin 100, Belçika'da 8 bin 581, Almanya'da 7 bin 532, İran'da 6 bin 589, Hollanda'da ise 5 bin 422 oldu.

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