Corona virüste son durum: Dünya genelinde can kaybı 280 bini geçti

İSPANYA VE FRANSA'DAKİ GÜNLÜK ÖLÜMLERDE MARTTAN BERİ EN DÜŞÜK RAKAMLAR İspanya'daki can kaybı 179 artarak 26 bin 478'e çıkarken, bu rakam 19 Mart'tan bu yana "günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış" oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 223 bin 578'e, iyileşenlerin sayısı da 133 bin 952'ye yükseldi.



Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 80 artarak 26 bin 310'a, vaka sayısı da 210 bin 519'a ulaştı. İyileşen kişi sayısı ise 56 bin 38 oldu. Günlük ölü sayısında 18 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi.



Can kayıpları Brezilya'da 10 bin 100, Belçika'da 8 bin 581, Almanya'da 7 bin 532, İran'da 6 bin 589, Hollanda'da ise 5 bin 422 oldu.