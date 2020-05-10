Corona virüste son durum: Dünya genelinde can kaybı 280 bini geçti

ntv.com.tr 10.05.2020 - 05:58 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 06:10
Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da ölü sayısı 30 bin 395 oldu.
Ülkedeki corona virüs vaka sayısı da 218 bin 268'e yükseldi.
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.
ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bin 037’ye yükseldi.
Ülkede 1 milyon 347 bin 309 kişide Covid-19 tespit edildi.
İsrail'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 247'ye, vaka sayısı 16 bin 454’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece ülkedeki Covid-19 kaynaklı can kaybının 247'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 18 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 454’e çıktığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, hastalardan 79’unun durumunun ağır olduğu, 11 bin 376 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha Covid-19'dan hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 514'e yükseldiği belirtildi.
Toplam vaka sayısının 8 bin 964'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısı 2 bin 2 olarak paylaşıldı.
- BAE
Hükümet Sözcüsü Amine Dahhak yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 kaynaklı yeni 11 ölümün gerçekleştiğini, toplam 185 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, ülkede 614 yeni tanıyla toplam vaka sayısının 17 bin 417'ye çıktığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam vefat sayısının 186'ya vaka sayısının ise 5 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 461'e ulaştığı aktarıldı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 49'a çıktığını duyurdu.
Vaka sayısının 7 bin 623'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 622'ye ulaştığı ifade edildi.
Öte yandan Kuveyt Diş Tabipleri Odası yaptığı basın açıklamasında ülkede Covid-19'dan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini, sayının ikiye çıktığını duyurdu.
Açıklamada, corona virüsle mücadelede görev yapan doktorun Hint asıllı olduğu kaydedildi.
Daha önce Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, koronavirüsle mücadele eden Mısırlı bir doktorun vefat ettiğini belirtmişti.
BAHREYN
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, yeni Covid-19 vakası olarak 151 kişiye tanı konulduğunu ülkede toplam vaka sayısının 4 bin 555'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.