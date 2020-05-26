Corona virüste son durum: Dünya genelinde can kaybı 352 bini geçti

ntv.com.tr 26.05.2020 - 19:48 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 08:43
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini aştı.
Küresel Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bin 22'ye, vaka sayısı ise 5 milyon 643 bin 983'e ulaştı.
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, corona virüsü hiçe sayan ve hafif bir gribe benzeten tavrı ile tepki çekmişti.
Bolsonaro ayrıca, ülkede can kaybının beş bini aşmasına "N'olmuş yani" ifadeleriyle yorumlamıştı.
Vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de vaka sayısı 1 milyon 709 bini geçerken ölü sayısı da 100 bin 30'a yükseldi.
Böylece ABD can kaybı 100 bini aşan ilk ülke oldu.
Ülkede 353 bin 427 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 633’e ulaştığı bildirildi.
Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna geldi.