Corona virüste son durum: Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti

İTALYA

İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede aktif corona virüs vaka sayısının 105 bin 813’e gerilediğini belirtti. Sivil Savunma yetkilisi, Covid-19 bulaşmış toplam kişi sayısının ise 199 bin 414’e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 1696’lık artışla 66 bin 624’e ulaştığını ifade etti.