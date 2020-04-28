Corona virüste son durum: Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu, can kaybı ise 210 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 900 bini geçti. Öte yandan, İspanya'da son 24 saatte virüs nedeniyle 301 kişi hayatını kaybetti. İran'da ise son 24 saatte 71 kişi yaşamını yitirdi.

ntv.com.tr 28.04.2020 - 12:03 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 12:51

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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 773'e yükseldi. 

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 877'ye yükseldi.

İTALYA

İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede aktif corona virüs vaka sayısının 105 bin 813’e gerilediğini belirtti. Sivil Savunma yetkilisi, Covid-19 bulaşmış toplam kişi sayısının ise 199 bin 414’e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 1696’lık artışla 66 bin 624’e ulaştığını ifade etti.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.

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