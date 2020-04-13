Corona virüste son durum: Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı

ntv.com.tr 13.04.2020 - 20:40 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 21:18
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı.
Worldometers'da yer alan bilgiye göre dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 903 bin 206 olurken ölü sayısı 118 bin 362'ye yükseldi.
Hastalıktan kurtulanların sayısı ise 440 bin 273 olark kaydedildi.
İtalya'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 566 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 20 bini aşarak, 20 bin 465’yükseldi. Ülkede karantina önlemleri 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.
ABD’nin ardından dünya genelinde 20 bin ölümün gerçekleştiği ikinci ülke İtalya olurken, İtalya’da toplam korona virüs vaka sayısı 159 bin 516’ya ulaştı.
Rusya'da Covid-19'dan son 24 saatte 2 bin 558 vaka tespit edildi.
Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu.
Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi.
Rusya'da bu zaman kadar corona virüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.