Corona virüste son durum: Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı





Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 900 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115 bini aştı. İyileşenlerin sayısı 440 bini geçti. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin 967'ye yükseldi. Öte yandan, son 24 saatte İtalya'da 566, İran'da 111, İspanya'da 517, İngiltere'de 717, ABD'de ise bin 508 kişi yaşamını yitirdi.

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ntv.com.tr 13.04.2020 - 20:40

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı. Worldometers'da yer alan bilgiye göre dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 903 bin 206 olurken ölü sayısı 118 bin 362'ye yükseldi. Hastalıktan kurtulanların sayısı ise 440 bin 273 olark kaydedildi.

İTALYA İtalya'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 566 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 20 bini aşarak, 20 bin 465’yükseldi. Ülkede karantina önlemleri 3 Mayıs’a kadar uzatıldı. ABD’nin ardından dünya genelinde 20 bin ölümün gerçekleştiği ikinci ülke İtalya olurken, İtalya’da toplam korona virüs vaka sayısı 159 bin 516’ya ulaştı.

FRANSA Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin 967'ye yükseldi.

ABD New York'ta yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. ABD'de koronavirüs salgınının merkezi New York'ta vaka sayısı bütün ülkeleri geride bırakırken, ölü sayısı da artmaya devam ediyor.







New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte 671 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 10 bin 65'e ulaştığını söyledi. Cuomo, hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında son birkaç gündür düşüş yaşandığını ancak 'günde 2 bin kişinin hastanelere başvurmaya devam ettiğini bildirdi.







Vali Cuomo, salgında artış gösteren yayılma grafiğinde ise düzleşme eğilimi gözlemlendiğini ama Covid-19 salgınının kısa vadede bitecek gibi görünmediğini ifade etti.







Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 558 bin 526 kişi Covid-19'a yakalanırken, 22 bin 154 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi.

RUSYA Rusya'da Covid-19'dan son 24 saatte 2 bin 558 vaka tespit edildi. Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi. Rusya'da bu zaman kadar corona virüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.

İRAN İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi.

İSPANYA İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

SUDAN Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum'da,

hükümetten yapılan açıklamada, Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında 18 Nisan'dan itibaren başkent Hartum genelinde 3 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiği belirtildi.



Sudan Sağlık Bakanlığı, bugün 10 vaka tespit edildiğini, 2 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.



Ülkede şimdiye kadar 29 vaka tespit edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL İsrail'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 235'e ulaştığını, hastalardan 181’inin durumunun ağır, 1689 kişinin ise iyileştiğini duyurmuştu.



İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı. Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti. Tel Aviv yönetimi, corona virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.