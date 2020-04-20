Corona virüste son durum: Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 640 bini aştı

Corona virüs dünya genelinde 2 milyon 442 bin 924 kişiye bulaşırken, salgın nedeniyle 167 bin 926 kişi hayatını kaybetti. Diğer taraftan iyileşenlerin sayısı ise 640 bin 342 oldu.

Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.



En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (91 bin 500), İspanya (80 bin 587), ABD (71 bin 489), İran (59 bin 273), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (36 bin 578) oldu.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste ABD vaka sayıları ile ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi sırayla İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyor.