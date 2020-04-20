Corona virüste son durum: Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 640 bini aştı

ntv.com.tr 20.04.2020 - 17:08 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 21:11
Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de...
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Corona virüs dünya genelinde 2 milyon 442 bin 924 kişiye bulaşırken, salgın nedeniyle 167 bin 926 kişi hayatını kaybetti. Diğer taraftan iyileşenlerin sayısı ise 640 bin 342 oldu.
Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (91 bin 500), İspanya (80 bin 587), ABD (71 bin 489), İran (59 bin 273), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (36 bin 578) oldu.
Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste ABD vaka sayıları ile ilk sırada yer alıyor.
ABD'yi sırayla İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyor.
Rusya'da son 24 saatte 4 bin 268 kişide corona virüs tespit edilirken 44 kişi de hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 47 bin 121'e ulaştı. Küresel salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise ülkede, 405 oldu.
Dünyada corona virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 640 bin 107 oldu.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (91 bin 500), İspanya (80 bin 587), ABD (71 bin 489), İran (59 bin 273), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (36 bin 578) oldu.
Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 2 milyon 442 bin 264'e ulaşırken, virüs nedeniyle 167 bin 893 kişi hayatını kaybetti.
Halen tedavi gören 1 milyon 634 bin 264 aktif enfekte vaka bulunuyor.