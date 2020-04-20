Corona virüste son durum: Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 640 bini aştı

Küresel salgınla ülkelerin savaşı devam ederken dünya geneli vaka sayısı 2 milyon 442 bini aştı. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 167 bini geçti. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde İtalya'da 454, İngiltere'de 449, İspanya'da 399, ABD'de ise bin 590 kişi hayatını kaybetti. Corona virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 640 bini geçti.

ntv.com.tr 20.04.2020 - 17:08 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 21:11

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CORONA VİRÜS

Corona virüs dünya genelinde 2 milyon 442 bin 924 kişiye bulaşırken, salgın nedeniyle 167 bin 926 kişi hayatını kaybetti. Diğer taraftan iyileşenlerin sayısı ise 640 bin 342 oldu.

Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (91 bin 500), İspanya (80 bin 587), ABD (71 bin 489), İran (59 bin 273), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (36 bin 578) oldu.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste ABD vaka sayıları ile ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi sırayla İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyor.

FRANSA

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 832 artarak 178 bin 774'e ulaştığını söyledi.


Covid-19 nedeniyle 5 bin 683'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 584 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 12 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı. Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 831 artarak 37 bin 409'a çıktığını dile getirdi.

Salomon, halkın yüzde 90'dan fazlasının virüse yakalanmadığının altını çizdi.

İTALYA

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede aktif vaka sayısının 108 bin 237'ye ulaştığını söyleyerek,  bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 181 bin 228'e yükseldiğini bildirdi.

Borrelli, aktif vaka sayısının salgın başından beri ilk kez düşüş kaydederek, düne göre 20 azaldığına dikkati çekti. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısının 1822'lik artışla 48 bin 877'ye çıktığını ifade eden Borrelli, ölü sayısının 454 daha artarak, 24 bin 114'e ulaştığını dile getirdi.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü, dün 2 bin 635 olan sayının bugün 2 bin 573'e gerilediğini kaydetti. Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 1 milyon 398 bin 24 test yapıldı.




Ayrıca, İtalyan basınında yer alan habere göre, salgın başından bu yana ölen doktor sayısı da bugün 139'a yükseldi.Diğer yandan, en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nden iyi bir haber geldi. Bölgenin merkezi Milano'daki Niguarda Hastanesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 5 yoğun bakım ünitesinden birinin ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığını duyurdu.


Öte yandan, Prof. Walter Ricciardi yönetiminde Ulusal Sağlık Gözlemevi'nin yaptığı araştırmada, ülkede bölgelere göre bulaşma oranının hangi tarihlerde sıfırlanacağına dair tahminler açıklandı. Araştırmada, en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde haziran sonunda, başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesinde de mayıs ortasında bulaşma oranının sıfırlanmasının mümkün olabileceği belirtildi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 kaynaklI vaka sayısı 4 bin 676 artarak 120 bin 67'ye çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 106 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 386 bin 44'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 501 bin 379'a yükseldi. 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596 ve 449 olarak kayıtlara geçti. Ancak veriler, sadece hastanedeki ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybı bilinmiyor. Huzurevi işletmecileri, hizmet verdikleri yerlerdeki ölümlerin 7 bin 500'ü bulmuş olabileceğini söylüyor.

ABD

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690’a yükseldi.

RUSYA

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 268 kişide corona virüs tespit edilirken 44 kişi de hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 47 bin 121'e ulaştı. Küresel salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise ülkede, 405 oldu.  

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 399 artarak 20 bin 852'ye çıktı.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 5 bin 209'a yükseldi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 640 BİNİ AŞTI

Dünyada corona virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 640 bin 107 oldu. 

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (91 bin 500), İspanya (80 bin 587), ABD (71 bin 489), İran (59 bin 273), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (36 bin 578) oldu.

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 2 milyon 442 bin 264'e ulaşırken, virüs nedeniyle 167 bin 893 kişi hayatını kaybetti.

Halen tedavi gören 1 milyon 634 bin 264 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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