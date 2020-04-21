Corona virüste son durum: Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bini geçti. İyileşenlerin sayısı 660 bini aştı.



Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bin 312'ye, vaka sayısı 2 milyon 511 bin 335'e ulaştı.