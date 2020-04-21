Corona virüste son durum: Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı

Küresel salgınla ülkelerin savaşı devam ederken dünya geneli vaka sayısı 2 milyon 510 bini aştı. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 173 bini geçti. İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi. Öte yandan son bir günde İspanya'da 430, ABD'de 1684 can kaybı gerçekleşti.

ntv.com.tr 21.04.2020 - 17:03 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 18:30

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CORONA VİRÜS

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bini geçti.  İyileşenlerin sayısı 660 bini aştı.

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bin 312'ye, vaka sayısı 2 milyon 511 bin 335'e ulaştı.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.

ABD

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi.

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