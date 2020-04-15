Corona virüste son durum: Dünya genelinde ölenlerin sayısı 130 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bin 712'ye, vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaştı.



Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 27 bin 86 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.



Bu ülkeyi, 21 bin 645 ile İtalya, 18 bin 579 ile İspanya, 15 bin 779 ile Fransa, 12 bin 868 ile İngiltere, 4 bin 777 ile İran, 4 bin 440 ile Belçika ve 3 bin 592 ile Almanya takip etti.



Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.





