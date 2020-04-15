Corona virüste son durum: Dünya genelinde ölenlerin sayısı 130 bini aştı

İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 130 binden fazla can kaybı yaşandı. İyileşenlerin sayısı ise 500 bini aştı. Son bir günde, can kayıplarıı İtalya'da 578, İngiltere'de 761, İspanya'da 523, ABD'de ise 2 bin 410 kişi arttı.

ntv.com.tr 15.04.2020 - 17:01 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 20:22

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bin 712'ye, vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 27 bin 86 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 21 bin 645 ile İtalya, 18 bin 579 ile İspanya, 15 bin 779 ile Fransa, 12 bin 868 ile İngiltere, 4 bin 777 ile İran, 4 bin 440 ile Belçika ve 3 bin 592 ile Almanya takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.


1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 134), Brezilya (1590), Türkiye (1403) ve İsviçre (1226)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 503 bin 386 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 401 bin 96 vaka bulunuyor.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Dünyada 503 bin 386 kişi virüsü yenmeyi başardı. İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Covid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (70 bin 853), İran (49 bin 933), ABD (47 bin 69), İtalya (38 bin 92) ve Fransa (28 bin 805) oldu.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaşırken, virüs nedeniyle 130 bin 712 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 401 bin 196 aktif enfekte vaka bulunuyor.

İTALYA

İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli,  ülkede aktif corona virüs vaka sayısının 105 bin 418’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155’e çıktığını bildirdi.





Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 962’lik artışla 38 bin 92’ye çıktığını ifade etti. Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 578 daha artarak 21 bin 645’e yükseldiğini açıkladı.

Bu arada, Borrelli bugün 1127 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan’da 1363 idi.

ABD

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579'a çıktı.

RUSYA

Rusya’da corona virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 388 artarak 24 bin 490’a ulaştı.Ülkede 28 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldi.

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