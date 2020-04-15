Corona virüste son durum: Dünya genelinde ölenlerin sayısı 130 bini aştı

İYİLEŞENLERİN SAYISI 500 BİNİ AŞTI
Dünya
da 503 bin 386 kişi virüsü yenmeyi başardı. İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Covid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (70 bin 853), İran (49 bin 933), ABD (47 bin 69), İtalya (38 bin 92) ve Fransa (28 bin 805) oldu.
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaşırken, virüs nedeniyle 130 bin 712 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 401 bin 196 aktif enfekte vaka bulunuyor.