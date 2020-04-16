Corona virüste son durum: Dünya genelinde ölenlerin sayısı 140 bini aştı

İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 140 binden fazla can kaybı yaşanırken, pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı. Diğer taraftan, İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi. İngiltere'de kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi. Japonya’da ise 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İşte son gelişmeler...

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 16.04.2020 - 19:02

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 bin 913, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 713'e ulaştı.





Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 33 bin 387 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 22 bin 170 ile İtalya, 19 bin 130 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa, 13 bin 729 ile İngiltere, 4 bin 869 ile İran, 4 bin 857 ile Belçika ve 3 bin 856 ile Almanya takip etti.



Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında da 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.







1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise 3 bin 315 ile Hollanda, 1764 ile Brezilya, 1518 ile Türkiye, 1333 ile İsveç, 1281 ile İsviçre ve 1048 ile Kanada oldu.



Virüs bulaşan 535 bin 249 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 441 bin 551 aktif enfekte vaka bulunuyor.

İTALYA İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729 oldu. Diğer taraftan ülkede kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.

ABD'DE CAN KAYBI 30 BİNİ AŞTI ABD'de yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin ölü sayısı, kesin tanı konulmayan ancak virüs şüphesi bulunan "muhtemel vakaların" da dahil edilmesiyle 30 bin 990 oldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 14 Nisan itibarıyla "muhtemel" virüs ölümlerinin de resmi sayılara dahil edileceğini açıkladı.







Uygulamanın hayata geçirilmesiyle ABD'de Covid-19 kaynaklı ölü sayıları son 2 günde ciddi artış gösterdi. Söz konusu ölümlerin büyük bölümünün ise New York eyaletinde gerçekleştiği bildirildi.



ABD'de corona virüs vaka ve ölü sayılarını takip eden ve Amerikan medyasının da ana kaynak olarak kullandığı Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 14 Nisan'da 23 bin 649 olarak kayda geçen Covid-19 ölümleri, bu eklemelerle 16 Nisan'da 30 bin 990'a yükselmiş oldu.







CDC, daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ediyordu.



"Muhtemel vaka" olarak nitelendirilen, klinik bulguları corona virüse işaret eden ancak test yaptırmayan kişiler ise bugüne kadar istatistiklerin dışında tutuluyordu.

İRAN İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

İSPANYA İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini aştı. Ülkede son 24 saatte Covid-19 ölüm sayısı ise 551 olarak açıklandı.

JAPONYA GENELİNDE OHAL İLAN EDİLDİ Japonya’da, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu. Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800’e, ölü sayısı 195’e yükseldi.