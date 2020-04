Corona virüste son durum: Dünya genelinde ölenlerin sayısı 180 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 13'e, vaka sayısı 2 milyon 588 bin 283'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 45 bin 430 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 648 can kaybı ile İtalya, 21 bin 717 ile İspanya, 20 bin 796 ile Fransa, 18 bin 100 ile İngiltere, 6 bin 262 ile Belçika, 5 bin 391 ile İran, 5 bin 127 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1772 artarak 39 bin 181'e çıktığını dile getirdi. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 531 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 900'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 896'ya yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 20 bin 796 olduğunu kaydetti. Salomon, can kayıplarının 32'sinin Fransa'nın deniz aşırı ülkelerinde yaşandığını belirtti.