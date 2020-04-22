Corona virüste son durum: Dünya genelinde ölenlerin sayısı 180 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 2,5 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 700 bini, ölenlerin sayısı ise 180 bini aştı. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 531 artarak 20 bin 796'ya yükseldi. Öte yandan son bir günde İtalya'da 531, İngiltere'de 823, İspanya'da 430, ABD'de 1684 can kaybı gerçekleşti.

ntv.com.tr 22.04.2020 - 18:24 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 18:41

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CORONA VİRÜS

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 13'e, vaka sayısı 2 milyon 588 bin 283'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 45 bin 430 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 648 can kaybı ile İtalya, 21 bin 717 ile İspanya, 20 bin 796 ile Fransa, 18 bin 100 ile İngiltere, 6 bin 262 ile Belçika, 5 bin 391 ile İran, 5 bin 127 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 54), Brezilya (2 bin 769), Türkiye (2 bin 259), İsveç (1937), Kanada (1871) ve İsviçre (1478)"

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 706 bin 423 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 701 bin 847 kişi bulunuyor.

FRANSA

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 531 artarak 20 bin 796'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 667 artarak 181 bin 441'e ulaştığını söyledi.

Covid-19 nedeniyle 5 bin 433'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 106 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 13 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.




Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1772 artarak 39 bin 181'e çıktığını dile getirdi. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 531 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 900'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 896'ya yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 20 bin 796 olduğunu kaydetti.

Salomon, can kayıplarının 32'sinin Fransa'nın deniz aşırı ülkelerinde yaşandığını belirtti.

İTALYA

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi. Ülkede 2 bin 729 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 183 bin 957'ye ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 51 bin 600'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 471 olarak açıklandı. Öte yandan İtalya, dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı 16 bin 509'dan 17 bin 337'ye, vaka sayısı 4 bin 301 artarak 129 bin 44'e çıktı. Son 24 saatte 11 bin 626 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 397 bin 670'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 535 bin 342'ye yükseldi.

Ülkede 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449 ve 823 olarak kayıtlara geçti.  24 saat içindeki can kaybının 449'dan 823'e çıkmasının hafta sonu verilerinin hafta içi kayıtlara geçmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

ABD

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi.

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