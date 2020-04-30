Corona virüste son durum: Dünya genelinde ölenlerin sayısı 230 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 256 bini, ölenlerin sayısı ise 230 bini aştı. Öte yandan, İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi. İngiltere'de ölü sayısı bir günde 674 arttı. Tacikastan'da ilk kez corona virüse rastlandı. Ülkede 15 kişi hastaneye kaldırıldı. İşte küresel salgında son gelişmeler...

ntv.com.tr 30.04.2020 - 14:07 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 19:41

Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de...

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CORONA VİRÜS

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 244'e, vaka sayısı 3 milyon 256 bin 832'ye ulaştı.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 62 bin 208 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 27 bin 967 can kaybıyla İtalya, 26 bin 97 ile İngiltere, 24 bin 543 ile İspanya, 24 bin 87 ile Fransa, 7 bin 594 ile Belçika, 6 bin 518 ile Almanya, 6 bin 28 ile İran, 5 bin 541 ile Brezilya, 4 bin 795 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise Türkiye (3 bin 174), Kanada (2 bin 996), İsveç (2 bin 586), İsviçre (1737), Meksika (1732), İrlanda (1190), Hindistan (1079) ve Rusya (1073) şeklinde sıralandı.

Virüs bulaşan 1 milyon 28 bin 686 kişi iyileşirken 1 milyon 997 bin 902 kişinin tedavisi sürüyor.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e yükseldi.

İTALYA

İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi.

TACİKİSTAN

Tacikistan'da ilk kez corona virüs vakası tespit edildi, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

İRAN

İran'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 6 bin 28'e yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 268 artarak 24 bin 543'e çıktı.

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