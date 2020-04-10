Corona virüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 100 bini aştı

ntv.com.tr 10.04.2020 - 20:04
Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyoın 605 bin 345 kişiye ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bini aştı.
Öte yandan corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı da 356 bin 952.
Corona virüs vakalarında ilk sırada 468 bin vakayla ABD yer alırken, onu 153 bin 222 kişi ile İspanya takip ediyor.
Geçen hafta salgından en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da corona virüs ölümleri azalmaya devam ediyor.
Ülkede 24 saatte ölü sayısı 570 artarak 18 bin 846'a yükseldi.
Çin duyurduğu bilgiye göre, düne kıyasla vaka sayısında bugün 63'ten 42'ye doğru düşüş yaşadı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni vakaların 38'inin yurdışından gelen vakalar olduğunu açıkladı.