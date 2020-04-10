Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 600 bini, iyileşen kişi sayısı 350 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 bini aştı. Öte yandan, Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı. Çin ise vaka sayılarında düşüş kaydettiğini duyurdu.

ntv.com.tr 10.04.2020 - 09:24

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyoın 605 bin 345 kişiye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 bin 753 kişi olarak belirtiliyor. 

Öte yandan corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı da 356 bin 952. 

Corona virüs vakalarında ilk sırada 468 bin vakayla ABD yer alırken, onu 153 bin 222 kişi ile İspanya takip ediyor.

YEMEN

Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı.  Açıklama ülkede salgın ile mücadele eden acil durum komitesinin Twitter hesabından yapıldı. Aynı açıklamada virüse yakalanan hastanın durumunun stabil olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı bilgisinin de altı çizildi.

ÇİN

Çin duyurduğu bilgiye göre, düne kıyasla vaka sayısında bugün 63'ten 42'ye doğru düşüş yaşadı. 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni vakaların 38'inin yurdışından gelen vakalar olduğunu açıkladı. 

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