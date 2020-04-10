Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyoın 605 bin 345 kişiye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 bin 753 kişi olarak belirtiliyor.

Öte yandan corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı da 356 bin 952.